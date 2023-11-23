هواوي تكشف عن أول جهاز لوحي داعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية

أعلنت هواوي رسمياً جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro 11 إصدار 2024، كأول جهاز لوحي يدعم تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية في العالم.

ويمكن للجهاز اللوحي الجديد استخدام نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية الصيني، الذي يُعرف باسم “بيدو Beidou”، مما يتيح لمستخدميه إرسال الرسائل ومشاركة مواقعهم حتى في المناطق التي لا تغطيها شبكات الاتصال الخلوية.

ويعتمد نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية في جهاز MatePad Pro 11 على أقمار في مدار عالٍ تبعد 36,000 كيلومتر عن سطح الأرض دون الحاجة إلى هوائيات إضافية، إذ تعتمد الشركة على تقنيات متطورة، ومنها خوارزميات معقدة وبروتوكولات اتصال مبتكرة، لتحسين تجربة الاتصال دون تضمين عتاد إضافي.

ونجحت الشركة في التغلب على تعقيدات تقنية ومشكلات مهمة متعلقة باستهلاك الطاقة وفقدان الإشارة.

وكانت هواوي قد أطلقت مجموعة من الهواتف الذكية بتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية نفسها، مثل هواوي P60 و P60 برو وسلسلة ميت 50 وميت X3 وميت Xs 2 ونوفا 11 ألترا، علمًا أن تلك التقنية لا تزال موجودة داخل الصين.

ومن الجدير بالذكر أن هواوي أيضًا أعلنت حديثًا هاتف ميت 60 برو أولَ هاتف ذكي في العالم قادر على إجراء المكالمات عبر الأقمار الصناعية بدعم من نظام الاتصالات الصيني Tiantong-1 بشراكة مع شركة الصين للاتصالات.

ومع أن تلك الميزة لا تُستخدم بصورة يومية، فإنها قد تكون ذات أهمية قصوى في المواقف الحرجة عندما تنقطع كل سُبل الاتصالات التقليدية.

ومن المنتظر أن تكشف هواوي المزيد من التفاصيل عن جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro 11 إصدار 2024 في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري.