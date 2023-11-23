هواوي تطلق سلسلة من حلول المطارات الذكية في مؤتمر ابتكارات المطارات في مسقط

أطلقت شركة هواوي سلسلة من حلول المطارات الذكية الجديدة للأسواق الدولية خلال مشاركتها في مؤتمر ابتكارات المطارات الأول الذي أُقيم في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 من نوفمبر.

تضم الحلول التقنية الجديدة للمطارات من هواوي، حل شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل، وحل أمن محيط المطار الذكي المزود بتقنيات الاستشعار عبر شبكات الألياف الضوئية. وستسهم هذه الحلول في تعزيز مستوى الخدمات والحماية الذكية والأمن التشغيلي للمطارات.

استعرضت هواوي أيضًا خلال مشاركتها في مؤتمر ابتكارات المطارات منصتها السحابية للمطارات (AirportCloud) وغيرها من حلول المطارات الذكية الشاملة التي تشكل حجر الأساس في مسار التحول الذكي والرقمي للمطارات، وتوفير خدمات متطورة تتماشى مع طموحات المسافرين على مستوى سرعة الاتصال العالية والدقة والسلاسة والشمولية.

وفي هذا الصدد، قال نيلسون هوانغ؛ نائب رئيس وحدة أعمال النقل وقطاع الطيران في شركة هواوي: “من المتوقع لمطارات المستقبل أن تكون على درجة عالية من الاتصال عبر جميع المجالات، مما يوفر تجربة سفر سلسة لكافة المسافرين. ومن شأن ذلك أن يزيد طلب حلول شبكات المطارات، مما دفع بنا إلى مزيد من التركيز في مجال الابتكار لدعم مختلف أوجه أنظمة المطارات والخدمات التابعة لها بالاعتماد على تقنياتنا وحلولنا المتقدمة وأهمها في مجال الشبكات وأمنها”.

شبكات الجيل الخامس:

وبالاعتماد على حلولها المتقدمة في قطاع شبكات الجيل الخامس الثابتة، حققت هواوي تقاربًا تقنيًا مزدوجًا بالجمع بين حل “شبكات النفاذ البصري القائمة على بروتوكول الإنترنت”، وحل شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل للمرة الأولى.

ويدعم ذلك الوصول الفعال عبر أنواع متعددة من الشبكات، ويوجِد قنوات مزدوجة لإرسال البيانات بين المطارات والطائرات واستقبالها بسرعة 100 جيجابت، فضلًا عن المساهمة في بناء شبكة مركز بيانات موثوقة تشكل ركنًا أساسيًا في بناء المطارات الذكية.

وقال موسى هوانغ، مدير الأسواق الدولية لأعمال الطيران في شركة هواوي: “يجب أن تكون الحلول السحابية للمطارات المستقبلية آمنة وموثوقة وذكية وتدعم التطور السلس. وتضمن منصة هواوي السحابية للمطارات (AirportCloud) تقديم خدمات نشطة وموثوقة مع إمكانية التطوير السريع لخدمات المطار عبر تحقيق التكامل بين عناصر الحوسبة السحابية والشبكة والأمان”.

حلول مبتكرة في قطاع النقل:

قدمت هواوي حلولًا مبتكرة لقطاع النقل على مدار ما يقرب من 30 عامًا، ووفرت خدمات رفيعة المستوى لأكثر من 130 مطارًا في أكثر من 40 بلدًا ومنطقة حول العالم.

وستواصل هواوي مستقبلًا تعاونها مع شركاء القطاع لتعزيز الممارسات المبتكرة، وتلتزم بتقديم خدمات الرقمنة لعملاء المطارات العالمية، وتمكين المشاريع العالية الجودة في قطاع الطيران المدني الذكي.

مزايا شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل:

توفر شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل من هواوي العديد من المزايا الرئيسية، ومنها: النقل الموثوق الذي يضمن عدم تداخل الخدمات المتنوعة مع بعضها مع توفير إرسال موثوق وتشغيل مستقر لخدمات المطار.

كما توفر هذه الشبكات مقارَّ عمل وإنتاج لاسلكية تتمتع بوصول سلس إلى الشبكة في أي وقت ومن أي مكان، فضلًا عن حاجتها إلى نقاط معلومات سلكية أقل بنسبة 60%، مما يجعل تقنيات الاتصال المرئي أكثر سلاسة، ويحسن كفاءة التعاون بنسبة 30%.

وتوفر البنية البسيطة لهذه الشبكات المكونة من طبقتين مستوى أعلى من الموثوقية؛ إذ يساعد نظام إدارة الشبكة في تخطيط الخدمة بشكل سريع، الأمر الذي يعزز كفاءة عمليات التشغيل والإدارة الذكية.

كما يضمن ذلك المعالجة التلقائية لما يصل إلى 85% من عيوب الشبكات، وإمكانية تحليل 95% منها باستخدام البيانات الضخمة، مما يحسن كفاءة عمليات التشغيل والإدارة بنسبة 68%.

وتمتلك شبكات الألياف الضوئية المتصلة بالكامل عرض نطاق ترددي أعلى بمقدار 10 أضعاف، مما يقلل استهلاك الطاقة عند نقل البيانات بسرعات عالية. كما تتيح بنيتها البسيطة استخدام شبكة واحدة لخدمات متعددة، مما يقلل الاستهلاك الإجمالي للكهرباء بنسبة قدرها 30% في المتوسط.

حل أمن محيط المطار الذكي:

قدمت هواوي أيضًا حل أمن محيط المطار الذكي المزود بتقنيات استشعار عبر شبكات الألياف الضوئية، الذي يمكنه تحديد الاهتزازات التي تسببها الرياح والأمطار بدقة. كما يتيح قدرات الاكتشاف الشامل لجميع اختراقات محيط المطار في كافة الأجواء الجوية، ويغطي مسافات طويلة، ويضمن عدم وجود إنذارات فائتة مع تقليل عدد الإنذارات الخطأ إلى ما لا يزيد على إنذار واحد لكل كيلومتر كل يوم.

كما يقلل هذا الحل من معدل الإنذارات الخطأ بنسبة تزيد على 90%. فضلًا عن مساهمته في تحديد موقع الإنذار بدقة متناهية مع تسريع قدرة الاستجابة والتعامل معه. وتساهم هذه المزايا في تعزيز مستويات الحماية الذكية والأمن التشغيلي للمطارات من جميع النواحي، وتحسين خبرة الموظفين.