هايسنس تفتتح مركز بحث وتطوير جديدًا في دبي

أعلنت شركة (هايسنس) Hisens؛ افتتاح مركز بحث وتطوير جديد في مدينة دبي، وهو مركز إستراتيجي يركز في تطوير المنتجات لتلبية متطلبات العملاء في منطقة الخليج.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة تتسم بالموثوقية مع مزايا مخصصة للمنطقة. وجاء الإعلان على هامش مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني (شاندونغ) الإماراتي (دبي)، الذي انعقد في غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز الابتكار الصيني في المبنى الفرعي للغرفة.

واستضاف المؤتمر (تشين في)، المدير العام لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، بحضور أصحاب السعادة (لي شوهانغ)، القنصل العام الصيني في دبي؛ و(سونغ جونجي)، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ؛ وخالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هايسنس استثمرت بشكل كبير في مركز البحث والتطوير الجديد في مدينة دبي للإعلام، وهو أول مرفق بحث وتطوير متطور في المنطقة.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال (جايسون أو)، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يركز فريق المركز الجديد في تطوير المنتجات الجديدة وتخصيص المنتجات بناءً على تفضيلات السوق المحلية، فضلًا عن تدريب المواهب المحلية وتأهيلها بالاستفادة من خبرات المقر الرئيسي لشركة هايسنس. كما سيوفر الفريق مستوى معززًا من خدمات الدعم الفني قبل البيع وبعده، فضلًا عن تزويد الشركاء بالتدريبات اللازمة على مستوى الخدمات الفنية والمنتجات، وغيرها من جوانب حلّ المشكلات وتحسين جودة المنتجات بشكل عام”.

وأضاف: “يعتمد المركز على خبرتنا الواسعة في السوق العالمية، ويستفيد من الموارد الفنية والتقنيات المتقدمة والمعايير العالية المعتمدة في الأسواق الإقليمية والدولية. ونؤكد التزامنا بالجمع بين المزايا الثقافية والمناخية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أجل تطوير منتجات متميزة تلبي متطلبات السوق المحلية وترتقي بمستويات التقنيات الذكية والراحة وتوفير الطاقة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكملها”.

وتتجه هايسنس إلى تخصيص منتجاتها بما يتناسب مع المنطقة، بالاستفادة من ريادتها سوق مكيفات الهواء في الصين وخاصةً في مجال تكنولوجيا المحولات، علمًا أنّ العلامة نجحت بالفعل في تكريس مكانتها الرائدة في التكنولوجيا التخصصية في مجالات المحولات وتوفير الطاقة والتحكم في وظائف الراحة والهواء النقي والكربون الأخضر المنخفض الانبعاثات.

وفي سياق ترحيبه بافتتاح مركز البحث والتطوير الجديد، أكد سونغ جونجي، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، أنّ استثمار هايسنس يقدم خير مثال على التزام الصين بتزويد المنطقة بأفضل المنتجات المتقدمة من الناحية التكنولوجية.

وقال: “يعود المركز بالفائدة على العملاء في جميع أنحاء المنطقة بفضل الخبرات التكنولوجية الهائلة التي تميز هايسنس. وفي هذا الإطار، شاركت الشركة في صياغة أكثر من 100 معيار في مختلف المجالات التكنولوجية. وتزخر محفظتها بأكثر من 3 آلاف براءة اختراع وألفي إنجاز علمي وتكنولوجي عالمي، نجحت في إدماجها جميعًا في منتجاتها بما يتناسب مع اللوائح التنظيمية المعمول بها في الأسواق المحلية والأجنبية على حد سواء”.

وبدوره، أشار خالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي، إلى أنّ استثمار هايسنس يؤكد مكانة الإمارة مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الشامسي: “كما هي الحال بالنسبة إلى هايسنس، تمتلك العديد من الشركات العالمية المرموقة مقرات لها في دبي، مما يرسخ مكانة الإمارة كحلقة وصل بارزة ضمن مبادرة الحزام والطريق الإستراتيجية، ومركز محوري يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويبعث تأسيس مركز البحث والتطوير المتقدم هذا رسالة دعم قوية إلى العملاء في جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد تمسكنا بتطوير اقتصاداتنا المحلية”.

وتحقق هايسنس نجاحات كبيرة في سوق مكيفات الهواء للشركات في المنطقة، وشهرة واسعة من حيث كفاءة المنتجات. وتسعى الشركة إلى تعزيز إيراداتها التجارية من قطاع مكيفات الهواء في منطقة الشرق الأوسط بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من خلال توسيع خطوط المنتجات وتعزيز القنوات والتسويق وخدمات ما بعد البيع وبناء الفرق.

وأشار (جيسون أو) إلى أنّ إستراتيجية هايسنس للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحظى بمزيد من الدعم من خلال طرح سلسلة جديدة من الأجهزة المنزلية الذكية من سلسلة 5 إس.