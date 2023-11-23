معالج AMD Threadripper Pro 7995WX يحطم رقمًا عالميًا جديدًا

حقق المعالج المركزي Threadripper Pro 7995WX من AMD رقما عالميًا جديدًا بعد النتيجة المدهشة على برنامج Cinebench R23 متجاوزًا 200 ألف نقطة.

يُصنف Threadripper Pro 7995WX على أنه معالج فريد من نوعه على مستوى محطة العمل وهو لا يوفر فقط أداءً لا يضاهى في البرامج التي تستفيد من جميع قدراته التي تصل إلى 96 نواة، بل يمتلك قدرات هائلة جدًا في كسر سرعة وحدة المعالجة المركزية إذ يمكن أن يصل تردده إلى 4.80 جيجاهرتز على جميع النويات مع التبريد الهوائي كما فعل كاسر السرعة المحترف Sampson، و 6.0 جيجاهرتز على جميع النويات مع تبريد النيتروجين السائل.

من مزايا المعالج المركزي Threadripper Pro 7995WX قدومه مع 96 نواة و 192 خيطًا وبتردد قياسي يصل إلى 2.5 جيجاهرتز و مع تقنية Boost والتبريد المائي فإن تردد نواة واحدة فقط يصل إلى 5.15 جيجاهرتز.

ليس من السهل كسر سرعة المعالج المركزي بهذا الكم الهائل من النويات، إذ إن عملية كسر السرعة تتطلب استقرار النواة كليًا عند تردد معين وفي حال فشل نواة واحدة لا تؤخذ النتيجة بالحسبان، وإضافة إلى ذلك قد يتسبب بحدوث اضطراب أثناء الاختبار.

كان فريق كسر السرعة مؤلفًا من عدة أشخاص؛ هم: أميت ميهرا من AMD، وبيل ألفرسون الملقب Sampson، و رومان هارتونج الملقب der8auer، وجون ساندستروم الملقب Elmor. واعتمد الفريق على اللوحة الأم ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI، و 4 قطع من ذاكرة G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM، ومزودي طاقة Enermax Revolution ATX 3.0 باستطاعة 1200 واط.

النتائج التي وصل إليها كاسرا السرعة Elmor و Der8auer كانت مدهشة، إذ وصل المعالج المركزي Threadripper Pro 7995WX إلى تردد قدره 6 جيجاهرتز باستخدام النيتروجين السائل، (عند 196 درجة مئوية تحت الصفر يتحول النيتروجين إلى سائل)، بينا حقق كاسرا السرعة Sampson و Amit Mehra ترددًا قدره 5.55 جيجاهرتز دون تعطيل أي نواة.

النتيجة التي حققها المعالج Threadripper Pro 7995WX مع برنامج Cinebench R23 على تردد بلغ 5.15 جيجاهرتز قدرها 186,756 نقطة، بينما على تردد قدره 6 جيجاهرتز حقق المعالج نتيجة قدرها 201,501 ألف نقطة.