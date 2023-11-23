مشتركو إكس يحصلون قريبًا على روبوت الدردشة Grok

أكد إيلون ماسك، مالك منصة إكس، وصول Grok في الأسبوع المقبل إلى جميع مشتركي +Premium، وذلك بعد وقت قصير من ظهور لقطات الشاشة التي تظهر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بشركة xAI عبر تطبيق الويب لمنصة التواصل الاجتماعي.

وكشفت التعليمات البرمجية في تطبيق منصة التواصل الاجتماعي أن تكامل Grok قيد التنفيذ، مع أن تصريحات ماسك بخصوص الأطر الزمنية لوصول المنتجات ليست صحيحة دائمًا.

ونشر باحث التطبيق نعمة أوجي هذا الأسبوع لقطة شاشة توضح إضافة Grok إلى تطبيق الويب الخاص بمنصة إكس، مشيرًا إلى أن عنوان الموقع الخاص بروبوت الدردشة هو https://twitter.com/i/grok.

وأوضحت لقطة شاشة أن منصة إكس تدعو المستخدمين الذين لم يصبحوا مشتركين في +Premium بعد إلى الترقية من أجل الوصول إلى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok.

وأظهرت لقطة شاشة أخرى مربع إدخال النص “Ask Grok” من أجل التواصل مع روبوت الدردشة، ولم تكن المزايا متاحة للعامة في وقت الاكتشاف، مع أن لقطة الشاشة أشارت إلى أن المنصة على وشك الانتهاء من طرح Grok.

وأصدرت xAI روبوت الدردشة Grok في 4 نوفمبر للمرة الأولى لمجموعة محددة من المختبرين، وهو رد ماسك على ChatGPT من OpenAI و Bard من جوجل و Claude من أنثروبيك، ومن المحتمل أن يكتسب متابعين بصفته جزءًا من منصة إكس الاجتماعية.

وتعد شركة xAI بحصول روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي على شخصية تميزه عن المنافسين، وأشارت إلى أن Grok يخطط أيضًا للإجابة عن الأسئلة المثيرة التي ترفضها أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.

كما يتمتع روبوت الدردشة بإمكانية الوصول إلى المعرفة في الوقت الفعلي عبر منصة إكس، وهو ما يعد عنصرًا مهمًا، وقد يؤدي إلى دقة كبيرة بخصوص استجاباته.

وأوضح ماسك أن الشركة دربت Grok على قاعدة معرفية مشابهة لقاعدة ChatGPT و Llama 2، مع أنه يستفيد من الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات الموجودة عبر إكس، إلى جانب أنه قادر على البحث عبر الويب من أجل الحصول على معلومات محدثة بخصوص بعض المواضيع.

وقد يساعد روبوت الدردشة في زيادة عمليات الاشتراك في +Premium، الذي لم يحقق النجاح الذي كان يأمله ماسك بعد تجديد Twitter Blue.