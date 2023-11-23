لينوفو ترفع دعوى انتهاك براءات الاختراع على شركة أسوس

رفعت شركة لينوفو (Lenovo) الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جزء من شركة التكنولوجيا العالمية (Lenovo Group)، دعوى انتهاك براءات الاختراع في 15 من نوفمبر لدى لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة (ITC) على شركة أسوس (ASUSTeK Computer)، وشركة أسوس (ASUS Computer International) بسبب انتهاك مجموعة متنوعة من براءات اختراع لينوفو المتعلقة بالسوفت وير والهاردوير عبر العديد من منتجات أسوس.

يأتي هذا الإجراء ردًا على الدعوى القضائية المتعلقة بالتقنيات الخلوية التي رفعتها شركة أسوس في شهر أغسطس من عام 2023 أمام المحكمة الإقليمية في ميونخ، إذ عرضت لينوفو صفقة ترخيص مشتركة كحل لهذه المسألة. وتعتمد لينوفو على شركة المحاماة العالمية DLA Piper ممثلًا قانونيًا في هذه المسألة.

تُعد لينوفو مؤيدًا قويًا لاتفاقيات الترخيص المتبادل، والمفاوضات المفتوحة والشفافة، والترخيص داخل الصناعة ضمن التزامات (FRAND) بموجب شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية.

يعكس الإجراء المتخذ بحق أسوس التزام لينوفو بحماية مساهماتها الكبيرة في الابتكار التكنولوجي في الصناعة على مدار 39 عامًا ماضية، إذ أنشأت محفظة تضم أكثر من 28 ألف براءة اختراع و 14 ألف طلب آخر معلق.

وتعليقًا على تأكيد براءة الاختراع قال جون مولجرو، نائب المستشار العام لشركة لينوفو والرئيس التنفيذي لشؤون الملكية الفكرية: “نشعر أن الوقت قد حان لإثبات وجود محفظتنا من براءات الاختراع على نحو نشط أكثر، نظرًا إلى قوتنا وموقعنا وخبرتنا مرخِصًا ومرخَصًا له، لتحقيق توازن أفضل في عمليات الترخيص. ونرى على نحو متزايد، بعض المرخصين يتجاوزون التزامات (FRAND) ويعتمدون بدلًا من ذلك على التهديدات لانتزاع إتاوات ضخمة من المرخَص لهم”.

وأكمل قائلًا: “نعتقد أن النهج الأفضل يستلزم الاحترام المتبادل والانفتاح والعدالة، مع التزامات (FRAND) إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. والتقاضي هو دائمًا الملاذ الأخير لشركة لينوفو، وإننا نعتقد أننا بحاجة إلى حماية ملكيتنا الفكرية مع الاستمرار بتشجيع الشفافية في عملية الترخيص، ولضمان أن العملاء في جميع أنحاء العالم يستفيدون من انتشار التكنولوجيا بأسعار معقولة”.

وتستثمر لينوفو 2.2 مليار دولار سنويًا في البحث والتطوير، وأعلنت في الآونة الأخيرة استثمارًا إضافيًا بقيمة مليار دولار في ابتكار الذكاء الاصطناعي. ودائمًا ما يُعترف بجهودها والتزامها وتميزها في مجال الابتكار، إذ احتلت المرتبة رقم 24 من أصل 50 شركة في القائمة السنوية “لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم” الصادرة عن مجموعة بوسطن الاستشارية، كما فازت بجائزة “أفضل الاختراعات لعام 2023” من مجلة تايم عن الجهاز اللوحي 2 في 1 Yoga Book 9i والحاسوب المحمول القابل للطي.