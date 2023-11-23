سامسونج تطرح أجهزة Galaxy Tab A9 في الإمارات 

طرحت شركة سامسونج سلسلة أجهزتها اللوحية الجديدة (Galaxy Tab A9) في دولة الإمارات بأسعار ممتازة. وتضم السلسلة جهازين بمقاسين مختلفين لدعم احتياجات الترفيه والأعمال اليومية، وذلك من خلال جهاز محمول يجمع تقنيات الفيديو والصوت المميزة مع قدرات الاتصال الفائق السرعة.

ويجسد الجهازان Galaxy Tab A9 و +Galaxy Tab A9 قدرات الربط السلس عبر منظومة أجهزة جالاكسي، إذ يقدمان تجربة اتصال مستمرة عبر أجهزة متعددة، بالإضافة إلى طرق مبتكرة لتمكين المستخدمين من خوض غمار العالم الرقمي بأمان.

وبهذه المناسبة قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: “يسرنا طرح سلسلة Galaxy Tab A9 التي توفر تجارب الأجهزة اللوحية المتطورة من جالاكسي بقيمة ممتازة، إذ تلبي احتياجات الجميع في الحصول على قدرات الترفيه الغامر والاتصال السلس والإنتاجية المحسنة. وقد قام مهندسونا بإدماج شاشات العرض المذهلة والأداء القوي والمزايا المبتكرة في هذه السلسلة لتغدو مُرافقاً يومياً يلبي احتياجات المستخدمين ويرتقي إلى مستوى توقعاتهم”.

وكجزء من عرض الإطلاق، يمكن للمستخدمين في جميع أنحاء الإمارات الحصول على غطاء الحماية (سمارت بوك) مجاناً عند شراء +Galaxy Tab A9 من موقع سامسونج الإلكتروني، ومن متاجر سامسونج ومتاجر التجزئة.

مصمم خصوصاً لإثراء متعة المشاهدة:

يأتي جهاز Galaxy Tab A9 بشاشة مقاسها 8.7 بوصات، ويأتي جهاز +Galaxy Tab A9 بشاشة أكبر بمقاس يبلغ 11 بوصة، لذلك هما أكبر جهازين بالمقارنة بشاشات الأجهزة اللوحية ضمن سلسلة Galaxy A حتى الآن، مما يرتقي بتجربة المستخدمين في مشاهدة أفلامهم وعروضهم وألعابهم المفضلة.

ويمكن لمستخدمي جهاز (+Galaxy Tab A9) الاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة بفضل معدل التحديث البالغ 90 هرتزاً، الذي يدعم إزالة الصور المتأخرة أو الضبابية من الصور السريعة الحركة مما يثري تجربة الألعاب وغيرها من التجارب التي تتطلب تحريك الشاشة، فضلاً عن الاستمتاع بجودة صوت مميزة مع نظام مكبر الصوت الرباعي من تقنية “دولبي أتموس”.

كما تدعم السلسلة اتصال شبكات الجيل الخامس 5G الفائق السرعة، الذي يعالج بدوره مشكلة انقطاع البث أثناء التنقل. وتتميز سلسلة Galaxy Tab A9 بسماعات مزدوجة، بالإضافة إلى تصميمات أنيقة مع غطاء خلفي ناعم الملمس.

أداء قوي:

يوفر الجهازان أداءً وسرعة استثنائيين لتمكين المستخدمين من إنجاز المزيد من المهام. ومع ذاكرة التخزين الكبيرة، يتيح الجهازان مساحة هائلة لتخزين المستندات والأفكار المهمة وحفظها.

كما يدعم جهاز (+Galaxy Tab A9) مزايا لتعزيز الإنتاجية والقدرة على التعلم مثل: خاصية “سامسونج ديكس”، التي تتيح استخدام الهاتف المحمول كحاسوب من خلال توصيل الهاتف بشاشة خارجية، بالإضافة إلى خاصية النافذة المتعددة الأنشطة التي تسمح بتقسيم الشاشة إلى ثلاثة أقسام لدعم إنجاز عدة مهام في وقت واحد.

كما يمكن لمستخدمي سلسلة Galaxy Tab A الآن تسجيل شاشتهم باستخدام مزية مسجل الشاشة، الأمر الذي يسهّل عليهم العودة لاحقاً إلى المعلومات التي سُجِّلَت.

أجهزة Galaxy خيارك المثالي:

تتيح سلسلة Galaxy Tab A الاتصال السلس عبر أجهزة سامسونج جالاكسي، بحيث يمكن للمستخدمين نقل المحتوى بسهولة بين شاشات الهاتف والجهاز اللوحي وأجهزة التلفاز. وتبسط مزية (Quick Share) مشاركة الملفات دون الحاجة إلى إقران الجهاز، بحيث يتمكن المستخدمون من إرسال المحتوى المفضل لديهم بسهولة بين الأجهزة.

كما تضمن سلسلة Galaxy Tab A الجديدة انتقال البيانات بشكل آمن من خلال (منصة سامسونج نوكس)، منصة الأمان المتعددة الطبقات الحائزة على جوائز. وتمكّن لوحة معلومات الأمان والخصوصية المستخدمين من رؤية ما يحدث لبياناتهم والتحكم فيها بسهولة.

فيما تعمل خاصية (Private Share) على تشفير المحتوى قبل مشاركته، إذ يمكن للمرسل ضبط تصاريح الوصول إلى المحتوى وتواريخ انتهاء صلاحية المحتوى وغيرها لضمان المزيد من الأمان عند إرسال معلومات حساسة.

كما تتيح خاصية (شبكة الواي فاي الآمنة)، فتتيح للمستخدمين استخدام الأجهزة اللوحية الجديدة أثناء التنقل دون القلق من شبكات الإنترنت المشتركة غير الآمنة، إذ تُشفر حركة تدفق البيانات عبر الإنترنت، وتحظر كذلك تطبيقات التتبع بحيث يتمتع المستخدم بتجربة تصفح خاصة وآمنة.

ومع تنامي استخدام الأجهزة اللوحية كمصدر ترفيه وتعلّم أساسي للأطفال، يساعد تطبيق (Samsung Kids) الأطفال على التنقل بأمان في العالم الرقمي. ومن خلال عملية ضبط بسيطة، يمكن للأهالي ومقدمي الرعاية مراقبة الأنشطة الرقمية للأطفال والتحكم فيها، وضبط إعدادات الوصول، وإنشاء ملفات تعريف للأطفال، وتحديد وقت اللعب ومراقبة المحتوى الذي يستهلكه الأطفال.

وعلاوةً على ذلك، يوفر تطبيق (Edutainment) من سامسونج للأطفال محتوى جذاباً يجمع بين التعلم والترفيه.

توّفر أجهزة (Galaxy Tab A9):

تتوفر سلسلة (Galaxy Tab A9) في موقع سامسونج الإلكتروني، وفي متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتوفر الأجهزة بخمسة ألوان عصرية، حيث يتوفر Galaxy Tab A9 باللون الكحلي والرمادي الغامق والفضي، ويتوفر +Galaxy Tab A9 باللون الأزرق الداكن والرمادي.

الأسعار: