جوجل تعزز الماسح الضوئي للمستندات في Google Drive

منحت شركة جوجل تطبيق خدمتها للتخزين السحابي Google Drive عبر نظام التشغيل أندرويد (الإصدار 2.23.457.1) إعادة تصميم كبيرة لواجهة الماسح الضوئي للمستندات مع المزيد من المزايا، إلى جانب الصفحة الرئيسية الجديدة وتعديلات واجهة المستخدم الأخرى.

وتعد خدمة Google Drive حلًا مفيدًا للتخزين السحابي لعدة أسباب مهمة، إذ إنها تمنح المستخدمين وصولًا غير مقيد عبر أنظمة التشغيل ولا يفتقد تطبيقها للويب مزايا التطبيق المحمول.

وتزامن الخدمة تلقائيًا كل مستند ينشئه المستخدم باستخدام أدوات Workspace، مثل جداول البيانات والعروض التقديمية والمستندات.

وتتيح لك جوجل أيضًا التقاط الصور وتحميلها بصفتها مستندات من خلال تطبيق Google Drive لنظام أندرويد.

وتحدث جوجل بانتظام واجهة مستخدم تطبيقاتها من أجل أن تتوافق مع الإرشادات الحديثة لواجهة التصميم Material Design وتبدو وكأنها جزء من عائلة التطبيقات.

وتحصل خدمة Google Drive على نصيبها من التحديثات، وتركز التحسينات الأخيرة على تسهيل التنقل في واجهة مستخدم الويب إذا كنت تفضل تنظيم العناصر في المجلدات.

ويعرض تطبيق Google Drive لنظام أندرويد عبر الأجهزة اللوحية الآن الملفات المحفوظة إلى جانب حجم الملف في قائمة؛ بدلًا من الصور المصغرة.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن تشغيل واجهة الماسح الضوئي للمستندات من زر الإجراء العائم المخصص للكاميرا الذي يظهر في الجهة العلوية للزر المستطيل المسمى “New”، والذي لا يزال يحتفظ بميزة المسح الضوئي كما كان من قبل.

وتحصل بدلًا من التطبيق الافتراضي للكاميرا على عدسة الكاميرا المخصصة التي تتميز بميزة Google Drive وعناصر التحكم الميسرة.

ويلتقط وضع “الالتقاط التلقائي” الصورة نيابة عنك عندما تكون حدود الصفحة في موضع التركيز وملائمة داخل الإطار. كما يمكنك أيضًا التبديل إلى وضع الالتقاط اليدوي القديم إذا كنت تفضل استخدام زر الغالق للمسح الضوئي.

وترى بعد اللقطة الأولى نافذة معاينة جديدة تتميز بشريط سفلي يتضمن عدة خيارة خيارات، وهي الاقتصاص والتدوير والتصفية وإعادة الالتقاط والحذف.

وتحرر التغييرات الجديدة المزيد من مساحة الشاشة من أجل معاينة المستند، وهو أمر مفيد عند ضبط حدود الصفحة المكتشفة تلقائيًا، كما أنها تسهل عملية الالتقاط.

وتتضمن التغييرات الأخرى في هذا الإصدار الخلاصة الجديدة للصفحة الرئيسية مع علامة التبويب العلوية “العناصر المقترحة”، وتحل علامة التبويب “المميزة بنجمة” محل علامة التبويب القديمة “مساحات العمل”.