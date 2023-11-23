أخبار الإنترنت

جوجل تطلق التصميم الجديد لمتجر كروم ويب

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جوجل تطلق التصميم الجديد لمتجر كروم ويب

أطلقت جوجل رسميًا التصميم الجديد الذي تنوي تطبيقه في متجر كروم ويب، وهو تصميم عصري وأكثر جاذبية مقارنةً بالتصميم السابق.

وبات التصميم الجديد للمتجر متاحًا لكافة المستخدمين مع عناصر تصميم جديدة تحسّن تجربة المستخدم، وتساعده في اكتشاف ملحقات كروم وتثبيتها.

واعتمدت جوجل على فلسفة التصميم الجديدة التي طورتها، والمعروفة باسم “Material You”، مع لوحات ألوان جديدة وأنماط بطاقات محدثة ووضوح محسّن للأيقونات كجزء من إعادة التصميم، وتوفر هذه العناصر المحدثة تجربة ممتعة من الناحية البصرية والعملية.

يذكر أن متجر جوجل كروم ويب Chrome Web Store هو متجر مخصص لمتصفح كروم، وهو يتيح للمستخدمين تحميل تطبيقات وإضافات مختلفة وتثبيتها للعمل داخل المتصفح.

ويوفر المتجر مجموعة واسعة من الإضافات المفيدة والتطبيقات التي تعزز إمكانيات المتصفح، وتشمل هذه الإضافات ألعاب الويب، وأدوات الإنتاجية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الملحقات التي تحسّن تجربة تصفح الإنترنت عبر متصفح كروم.

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وتُعد أبرز مزايا التصميم الجديد عرض فئات جديدة للإضافات، بدءًا من الإضافات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى تلك الموجهة لهواة التسوق، لتلبية احتياجات المستخدمين، وهي تعرض الإضافات بناءً على سجل التنزيل الخاص بالمستخدمين. مع توصيات تتماشى مع التفضيلات الشخصية لكل مستخدم.

وفي الصفحة الرئيسية، تسلط جوجل الضوء على الإضافات الجديدة الجديرة بالتجربة، كما تفصل جوجل الإضافات والمظاهر في تبويبين مختلفين لتسهيل التصفح.

وبشكل عام، فإن عملية إعادة تصميم متجر كروم ويب هو جزء من سياسة جوجل لتعميم فلسفة تصميم “Material You” في كافة تطبيقاتها وخدماتها.

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