جوجل تحسن قدرات روبوت “بارد” في فهم مقاطع يوتيوب

حدثت شركة جوجل قدرات روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها “بارد” ليصبح أكثر كفاءة في استيعاب مقاطع الفيديو في يوتيوب.

وتتيح تلك الخاصية للمستخدمين إمكانية طرح الأسئلة بشأن المحتوى في مقاطع الفيديو المنشورة في يوتيوب، ليقوم روبوت “بارد” بالإجابة عنها.

وكانت جوجل قد بدأت إدماج روبوت بارد في خدماتها وتطبيقاتها المختلفة، ومنها جيميل ويوتيوب في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويستطيع روبوت جوجل الآن بعد التحديث الأخير، فحص محتوى الفيديو في يوتيوب على نحو عميق، ثم الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المستخدم.

وتفتح تلك الميزة بابًا واسعًا من الاستخدامات كالسؤال عن مكونات وصفة محددة في مقطع خاص بإعداد الطعام، أو اسم أداة في مقطع تدريبي، أو مكان معين في فيديو سياحي، وغيرها من المواقف غير المحدودة.

وقالت جوجل إنها أضافت تلك الميزة لحاجة المستخدمين إلى “تكامل أعمق مع مقاطع فيديو يوتيوب، ومحادثة أكثر ثراءً مع بارد”.

وأضافت جوجل العديد من التحسينات إلى الروبوت في الآونة الأخيرة، كان أبرزها إتاحته للمراهقين مع بعض الاحترازات الأمنية، وتحسينات في الرسوم البيانية وعرض البيانات، وتطوير القدرات الحسابية، بجانب الإدماج العميق في خدمات جوجل الأخرى بعد موافقة المستخدم.

وتأمل جوجل أن يكون روبوت “بارد” جزءًا أساسيًا في خدماتها وتطبيقاتها. ومع أنه لا يزال في المرحلة التجريبية، فإنه يقدم أداءً جيدًا، وإن كان ليس بجودة روبوت ChatGPT المنافس من شركة OpenAI.