تقرير: آبل تعتزم التخلي عن خاصية تعرّف بصمات الأصابع

تخطط شركة آبل للتخلي عن خاصية تعرّف بصمات الأصابع Touch ID مستقبلًا في هواتف آيفون، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام صينية نقلًا عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن معظم المعدات المستخدمة في الأصل لتصنيع الشرائح المطلوبة في هواتف آيفون التي تضم خاصية تعرّف بصمات الأصابع ‌Touch ID‌ قد توقف تشغيلها نهائيًا.

وتبيع آبل حاليًا الجيل الثالث من آيفون SE، كإصدار آيفون الوحيد الذي يحمل تلك الخاصية، مما يشير إلى أن آبل ليس لديها أي خطط لإعادة خاصية ‌Touch ID‌ كوسيلة للتحقق من الهوية في هواتف آيفون في المستقبل القريب.

وتشير التقارير الحالية إلى أن آبل تنوي الاستمرار بالاعتماد على خاصية تعرّف الوجه Face ID في هواتف آيفون 16 العام المقبل، كما تنوي التحول إلى الخاصية نفسها في الجيل الرابع من هاتف آيفون SE.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل تعمل حاليًا على إضافة حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة، وأن تلك خاصية قد تكون جاهزة للاستخدام بحلول عام 2026.

ومن ناحية أخرى، تبحث الشركة إمكانية إخفاء نظام تعرّف الوجه Face ID تحت الشاشة أيضًا، وذلك لطرح هاتف آيفون بشاشة كاملة مستقبلًا.

وتعتمد الكثير من الهواتف المنافسة العاملة بنظام التشغيل أندرويد على مستشعر للبصمات، يكون أحيانًا مدمجًا في زر تشغيل الشاشة، وفي أحيان أخرى يكون مدمجًا في الشاشة، وهي آلية على درجة عالية من الدقة والسرعة أيضًا.