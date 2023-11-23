برودكوم تستحوذ على VMware مقابل 61 مليار دولار

أعلنت شركة صناعة الرقاقات الإلكترونية برودكوم في بيان صحفي أن الصفقة الضخمة البالغة قيمتها 61 مليار دولار للاستحواذ على الشركة المتخصصة في الحوسبة السحابية VMware قد اكتملت بعد تدقيق كبير من المنظمين.

وحصلت الشركة المصنعة لشرائح الشبكة على جميع الموافقات المطلوبة بعد منح الصين سابقًا الموافقة على الاستحواذ مع قيود إضافية.

وقالت الشركة: “حصلت برودكوم على تصريح إدماج قانوني في أستراليا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتايوان والمملكة المتحدة، وتصريح مراقبة الاستثمار الأجنبي في جميع الولايات القضائية اللازمة”.

وأضافت: “يسعدنا الترحيب بشركة VMware في برودكوم والجمع بين فرقنا التي تركز على الهندسة والابتكار”.

وافتقرت الصفقة إلى الضوء المسلط على عمليات الاستحواذ الضخمة الأخرى التي أجرتها شركات التكنولوجيا، والتي شملت مايكروسوفت وأكتيفيجن، مع أن منتجات برودكوم تشكل البنية الأساسية لجزء كبير من الإنترنت، إذ تُستخدم على نطاق واسع من أجل مراكز البيانات وموفري الخدمات السحابية والبنية التحتية للشبكة.

وتصنع VMware برامج المحاكاة الافتراضية والحوسبة السحابية التي تسمح للشركات بربط الشبكات المحلية بأمان مع الوصول إلى السحابة العامة، وهو ما يجعل VMware هدفًا منطقيًا لشركة برودكوم.

وكانت المفوضية الأوروبية تشعر بالقلق من أن الشركة المصنعة لشرائح الشبكة قد تضر بالمنافسة من خلال الحد من إمكانية التشغيل المتبادل بين الأجهزة المنافسة وبرنامج المحاكاة الافتراضية لخادم VMware.

كما أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من إمكانية منع برودكوم أو تقليصها الوصول إلى برامج VMware، أو دمج VMware مع منتجاتها للأجهزة.

وحصلت برودكوم في الصيف على موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة من خلال توفير الوصول إلى الملكية الفكرية والتعليمات البرمجية المصدرية لمكونات الألياف الضوئية الرئيسية للشبكة لمنافستها الرئيسية Marvell.

وخلص الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أن المخاوف بشأن جمع برامج المحاكاة الافتراضية الخاصة بشركة VMware مع برامج برودكوم لا أساس لها من الصحة وأن الشركة المصنعة للرقاقات الإلكترونية تظل تواجه منافسة في أسواق محولات التخزين وبطاقات واجهة الشبكة.

وكانت هناك أيضًا مخاوف من أن تؤدي التوترات بين الصين والولايات المتحدة إلى إلغاء الصفقة، بعد أن أعلنت إدارة بايدن عن قواعد جديدة في شهر أكتوبر تجعل من الصعب تصدير الرقاقات المتطورة إلى الصين.

وأعلنت الشركة حصولها على الموافقة الصينية مع قيود إضافية تفرضها الصين بخصوص كيفية بيع الشركة محليًا للمنتجات. وقالت الهيئة التنظيمية الصينية في بيانها: “يجب على الشركة التحقق من قابلية التشغيل المتبادل لبرنامج خادم VMware مع الأجهزة المنافسة”.