بايت دانس تضيف مساعد ذكاء اصطناعي إلى Feishu

أطلقت شركة بايت دانس الإصدار الحديث من أداتها للتعاون عبر الإنترنت Feishu، التي أصبحت الآن مملوءة بالذكاء الاصطناعي من أجل مساعدة العملاء في أتمتة مكان العمل، إذ يواصل عمالقة التكنولوجيا الصينيون الضغط من أجل المزيد من الاستخدام الصناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتساعد Feishu 7 الشركات في الاستعداد للذكاء الاصطناعي من خلال إدماج وظائف تشبه ChatGPT مدعومة بنماذج لغوية كبيرة مختلفة.

وقالت الشركة: “يغير الذكاء الاصطناعي طريقة عملنا ويدفع نحو تطوير مؤسساتنا، ومن المهم لرواد الأعمال التحقق من قدرة شركاتهم على التكيف بسرعة مع عصر الذكاء الاصطناعي السريع الحركة والاستعداد له”.

وتقدم بايت دانس مع الإصدار الجديد من أداتها المكتبية روبوت دردشة على شكل مساعد ذكاء اصطناعي يطلق عليه اسم Feishu Intelligent Buddy.

وتوضح الشركة أن المساعد الافتراضي قادر على مساعدة المستخدمين في تلخيص الاجتماعات والرسائل غير المقروءة، بالإضافة إلى تحليل المحتوى من مستندات PDF ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية.

كما يمكن استخدامه أيضًا من أجل صياغة العديد من أنواع مستندات العمل، ومنها رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات والخرائط الذهنية ونماذج الاستطلاع.

ويستطيع العميل أن يطلب من Feishu Intelligent Buddy إنشاء جدول بيانات من أجل نظام إدارة المخزون، الذي يمكن تعديله لاحقًا عبر طلب إضافة حقول جديدة وتعديلها.

ولدى العملاء خيار اختيار النموذج اللغوي الكبير الذي يريدون استخدامه مع Feishu Intelligent Buddy، الذي يدعم حاليًا النماذج من شركة Unicorn MiniMax التي تدعمها شركة تينسنت، وشركة Zhipu AI التي تدعمها الدولة.

وتستخدم مجموعة من الشركات الصينية، ومنها شركة Anker Innovations Technology لصناعة الأدوات، Feishu Intelligent Buddy من أجل تحسين الكفاءة في مجالات، مثل المبيعات والتسويق.

ويرى عمالقة التكنولوجيا الذين يمتلكون برامج مكتبية أن المساعد الذكي يعد بوابة محتملة من أجل تنمية استخدام التكنولوجيا، إذ أضافت مايكروسوفت روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Copilot إلى مجموعة من المنتجات، وتروج للذكاء الاصطناعي بشكل كبير في آسيا.

وأضافت شركة تينسنت ومجموعة علي بابا أنظمتها للذكاء الاصطناعي في الأدوات المكتبية، إذ أدخلت تينسنت نموذجها المسمى Hunyuan في منتجات، مثل Tencent Docs و WeChat search، في حين وفّرت علي بابا نموذجها Tongyi Qianwen في عدد من المنتجات، التي تشمل DingTalk، وهو منافس Feishu.