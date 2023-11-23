الهواتف الذكية تشهد نموًا في المبيعات العالمية

أظهرت بيانات من شركة أبحاث السوق Counterpoint Research ارتفاع المبيعات العالمية لأجهزة الهواتف الذكية في شهر أكتوبر بعد انخفاضها لمدة 27 شهرًا متتاليًا سنويًا، بقيادة الانتعاش في الأسواق الناشئة.

وارتفعت معاملات البيع، أو أحجام مبيعات التجزئة، في شهر أكتوبر بنسبة 5 في المئة سنويًا، وفقًا للتقرير.

وقالت شركة الأبحاث: “قادت الأسواق الناشئة هذا النمو مع انتعاش مستمر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعودة هواوي إلى الصين وبداية موسم الأعياد في الهند”، وأضافت أن الأسواق المتقدمة ذات الإشباع المرتفع نسبيًا لأجهزة الهواتف الذكية شهدت انتعاشًا بطيئًا.

وسجلت هواوي في الربع الثالث نموًا سريعًا بين صانعي الهواتف الذكية في الصين بعد أن أطلقت الشركة في شهر سبتمبر هاتفها الذكي Mate 60 Pro الذي أثار اهتمام المستهلكين بسبب معالجه المتطور.

وأوضح التقرير أن شهر أكتوبر سجل أيضًا المبيعات الشهرية العليا منذ شهر يناير 2022 فيما يتعلق بالهواتف الذكية.

كما ساعد إطلاق سلسلة آيفون 15 من آبل في أواخر شهر سبتمبر في تعزيز مبيعات الهواتف الذكية.

وقالت شركة Counterpoint Research: “تأخر الإطلاق لمدة أسبوع مقارنة بالعام الماضي، مما يعني أن التأثير الكامل لمبيعات تشكيلة آيفون الجديدة كان محسوسًا في شهر أكتوبر”.

وتأثرت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم بنقص المكونات وتراكم المخزون ودورات الاستبدال الطويلة.

وقالت شركة الأبحاث: “تفاقمت هذه المشكلات بسبب البيئة الكلية للاقتصاد غير المؤكدة، وانخفضت لأكثر من عامين المبيعات العالمية للهواتف الذكية كل شهر نتيجة لذلك”.

في حين أوضحت شركة أبحاث التكنولوجيا Canalys في الشهر الماضي أن الانخفاض في المبيعات العالمية للهواتف الذكية يتباطأ مع انخفاض شحنات الربع الثالث بنسبة 1 في المئة فقط مقارنةً بانخفاض في الربع السابق قدره 10 في المئة.

وقال سانيام تشوراسيا، كبير المحللين في شركة Canalys: “يدفع الطلب المتزايد على العروض الجديدة في الأسواق الناشئة العلامات التجارية والقنوات إلى الأمام”.

وواصلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الربع الثالث قيادة السوق العالمية بحصة نسبتها 20 في المئة من إجمالي المبيعات، وذلك وفقًا لبيانات شركة Counterpoint Research.

واحتلت شركة آبل المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 16 في المئة، تليها العلامات التجارية الصينية شاومي (بحصة نسبتها 12 في المئة) وأوبو (بحصة نسبتها 10 في المئة) وفيفو (بحصة نسبتها 8 في المئة).

وتتوقع شركة Counterpoint Research أن تنمو السوق العالمية للهواتف الذكية في الربع الرابع بشكل كبير، وقالت: “نتوقع بعد النمو القوي في شهر أكتوبر أن تنمو السوق سنويًا في الربع الرابع من عام 2023 أيضًا، مما يضع السوق في الأرباع المقبلة على طريق التعافي التدريجي”.