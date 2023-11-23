الكشف عن سلسلة هونر 100 بشريحة لتقوية شبكات الاتصالات

كشفت شركة هونر الصينية عن سلسلة هواتف هونر 100 الجديدة، التي تتميز بوجود شريحة C1 المخصصة لتقوية شبكات الاتصالات لإجراء المكالمات بسلاسة حتى مع ضعف التغطية.

وتعمل شريحة هونر C1 على تحديد أفضل برج خلوي للاتصال به، حتى يحظى المستخدم بمكالمات أكثر سلاسة في أثناء رحلات القطارات العالية السرعة، وأماكن أخرى مثل مترو الأنفاق والمصاعد وغيرها، بالإضافة إلى تشغيل الإنترنت ومقاطع الفيديو دون انقطاع عند الاتصال بالشبكات الخلوية.

وتشمل السلسلة هاتف هونر 100، وهو الإصدار الأساسي من الفئة المتوسطة، وهاتف هونر 100 برو من الفئة العليا.

هونر 100

يأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أولد بدقة قدرها 1220 بكسلًا ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا مع معدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، وحساس بصمات مدمج في الشاشة، وهو أول هاتف ذكي يحمل معالج كوالكوم سنابدراجون 7 جين 3 الجديد.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثنائية، واحدة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس سوني IMX906 بفتحة عدسة f/1.95 وتقنية التثبيت البصري OIS. أما الكاميرا الثانية، فهي كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل. وفي الجهة الأمامية، توجد كاميرا السيلفي الأمامية في ثقب يحتل أعلى الشاشة، وهي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة قدرها 100 واط، ونظام تبريد لمنع الحرارة الزائدة عند الشحن، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة MagicOS 7.2، مع دعم شبكات الجيل الخامس والواي فاي 6 والبلوتوث 5.3.

ويبدأ سعر هاتف هونر 100 من 350 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للنسخة التي تضم ذاكرة عشوائية بحجم قدره 12 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت، علمًا بأن الهاتف يتوفر بأربعة ألوان هي: الأبيض والأسود والأزرق والأرجواني.

هونر 100 برو

يأتي إصدار برو بشاشة أولد قياسها 6.7 إنشات، لكن مع مزايا كبرى كوجود معالج سنابدراجون 8 جين 3 الأقوى، وكاميرا ثالثة مكبرة دقتها 32 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي ثنائية بدقة قدرها 50 ميجابكسل داعمة للتركيز التلقائي AF، وشحن لاسلكي سريع حتى 66 واطًا.

ويبدأ سعر هاتف هونر 100 برو من 475 دولارًا أمريكيًا للنسخة التي تضم ذاكرة عشوائية بحجم قدره 12 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت.