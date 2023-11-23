إنستاجرام تتيح إمكانية تحميل مقاطع “ريلز” عالميًا

أعلنت منصة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام إتاحة إمكانية تحميل مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز Reels” على نطاق عالمي.

وكانت المنصة قد أطلقت تلك الميزة قبل عدة أشهر، إلا أنها كانت متاحة فقط للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.

ويمكن للمستخدمين تحميل مقاطع ريلز Reels من الحسابات العامة، من أجل مشاهدتها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، أو من أجل إعادة رفعها ومشاركتها على منصات أخرى.

وستضع إنستاجرام علامة مائية تحتوي على المعرّف (اسم المستخدم) الخاص بالحساب الذي نشر الفيديو، كما هو الحال في شبكات أخرى منافسة، مثل تيك توك.

وعند الحاجة إلى تنزيل مقاطع ريلز في إنستاجرام، يتعين النقر فوق زر “مشاركة” ثم اختيار “تنزيل” من الخيارات الموجودة أسفل الشاشة، لتُحفظ في ألبوم الكاميرا أو المعرض في الهاتف المُستخدم، ويمكن تشغيلها باستخدام تطبيق مشغل الوسائط المتعددة في الجهاز.

وتمنح إنستاجرام منشئي المحتوى القدرة على منع الأشخاص من تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، كما تفعل منصة تيك توك المنافسة.

وكانت إنستاجرام قد أطلقت عددًا من المزايا خلال الآونة الأخيرة، مثل إمكانية مشاركة المنشورات ومقاطع الفيديو القصيرة مع “الأصدقاء المقربين” فقط، وتحسين أدوات تعديل الصور والفيديو قبل مشاركتها، وغيرها من التحسينات.

وأتاحت المنصة أيضًا إمكانية حذف حسابات ثردز بشكل منفصل عن حسابات إنستاجرام المرتبطة بها، كما وفرت اشتراكًا مأجورًا للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي للاستمتاع بالمنصة دون مشاهدة الإعلانات.