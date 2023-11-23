أوبو تكشف عن جهازها اللوحي Pad Air 2

كشفت شركة أوبو اليوم عن جهازها اللوحي الجديد المسمى Pad Air 2، وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على إعلان جهاز Pad Air الأصلي في شهر مايو 2022 بصفته الجهاز اللوحي الأول للعلامة التجارية ذا السعر المنخفض.

ولم تكشف أوبو عند الإطلاق عن ورقة المواصفات الكاملة لجهاز Pad Air 2، مع أنه نسخة طبق الأصل من جهاز OnePlus اللوحي، ويتميز بزوايا مستديرة الشكل، وتوجد الكاميرا الرئيسية في منتصف الجهة الخلفية، التي تأتي أيضًا بلون مزدوج.

ويعد هذا الجهاز اللوحي بمنزلة ترقية لجهاز Pad Air الأول، إذ يأتي مع شاشة من نوع LCD بقياس قدره 11.4 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7:5، إلى جانب دقة قدرها 2408×1720 بكسلًا، وكثافة تبلغ 260 بكسلًا في البوصة.

وتوفر هذه الشاشة معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، ومعدل لأخذ العينات باللمس يصل إلى 180 هرتزًا، ومستوى سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع الواحد.

ويشغل معالج MediaTek Helio G99 الجهاز مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ColorOS 13.2 المستند إلى أندرويد 13، وهو مزود بكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وتبلغ سعة البطارية 8000 ميلي أمبير، وهي تدعم معيار الشحن SuperVOOC بقوة 33 واطًا. ولا توجد فتحة لبطاقة MicroSD أو منفذ لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم.

وأعلنت أوبو جهاز Pad Air 2 بصفته جهازًا لوحيًا للجمهور الأصغر سنًا مع مزايا ColorOS للجهاز اللوحي، إذ يوجد شريط مهام قابل للتخصيص، ومعارض ملفات ذكية، وبعض الإيماءات المتعددة الأصابع.

ويدعم الجهاز اللوحي ميزة الصوت Dolby Atmos ويحتوي على أربعة مكبرات صوت بقوة 86 ديسيبل، وتشمل خيارات الاتصال الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق و Bluetooth 5.2 و USB Type-C.

ويبدأ في 25 من نوفمبر بيع جهاز Pad Air 2، وهو متاح حاليًا للطلب الأولي بثلاثة أسعار، وهي 180 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، و 210 دولارات لنسخة 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، و 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

يشار إلى أن الشركة أعلنت الجهاز اللوحي الحديث إلى جانب Reno 11 و Reno 11 Pro، وأطلقت الشركة جهاز Pad Air 2 في الأسواق العالمية تحت اسم OnePlus Pad Go.