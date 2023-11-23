أوبو تكشف رسميًا عن هاتفي رينو 11 ورينو 11 برو

كشفت شركة أوبو الصينية رسميًا عن هاتفيها الجديدين رينو 11 و رينو 11 برو بتحسين في التصميم والمواصفات الداخلية، وهما يُعدان من أفضل الخيارات في فئة الهواتف الذكية المتوسطة المواصفات.

أوبو رينو 11

يُعد هاتف أوبو رينو 11 الإصدار الأساسي في سلسلة أوبو الجديدة، وهو يأتي بشاشة قياسها 6.7 إنشات، بدقة +FHD من نوع أولد، بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 950 شمعة بحد أقصى.

ويحمل الهاتف معالج ميدياتيك Dimensity 8200 الثماني النواة، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، مع ذاكرة عشوائية بحجم قدره 8 أو 12 جيجابايت، وسعتي تخزين قدرهما 256 أو 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 بواجهة أوبو ColorOS 14، كما يضم الهاتف بطارية بسعة تبلغ 4800 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 67 واطًا، بالإضافة إلى حساس بصمات مدمج في الشاشة، وسماعات استريو خارجية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بحساس سوني LYT600، وفتحة عدسة قياسها F/1.8، بتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة وأخرى واسعة المجال. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويتراوح سعر هاتف أوبو رينو 11 بين 350 و 450 دولارًا أمريكيًا وفقًا للسعة التخزينية والذاكرة العشوائية.

أوبو رينو 11 برو

يُعد هاتف أوبو رينو 11 برو نسخة أكثر تميزًا مقارنةً بالإصدار الأساسي، وهو يأتي بشاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة 1.5K من نوع أولد، وهي منحنية عند الجانبين، ويصل معدل سطوعها الأقصى إلى 1600 شمعة، ومعدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتزًا.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 8 جين 1 ومعالج الرسوميات Adreno 730، وذاكرة عشوائية بحجم قدره 12 جيجابايت، وسعتي تخزين قدرهما 256 و 512 جيجابايت، كما يضم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة ColorOS 14، وبطارية بسعة قدرها 4700 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 80 واطًا، وحساس بصمات مدمج في الشاشة، وسماعات استريو خارجية.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس سوني IMX890 بفتحة عدسة قياسها F/1.8، وتثبيت بصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة وأخرى واسعة المجال، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وستطرح أوبو إصدار برو بسعر قدره 500 دولارٍ أمريكي للسعة التي تبلغ 256 جيجابايت، و 550 دولارًا أمريكيًا للسعة البالغة 512 جيجابايت.