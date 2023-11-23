أوبو تحتفل بإطلاق سلسلة فايند N3 من خلال معرض دوري أبطال أوروبا المؤقت في دبي

أطلقت شركة (أوبو) Oppo اليوم سلسلة هواتف (فايند N3) في الإمارات، وتضم هذه السلسلة هاتفي (فايند N3)، و(فايند N3 فليب) القابلين للطي، اللذين سيرتقيان بتجربة استخدام الهواتف القابلة للطي من خلال تقديم أحدث المزايا والتقنيات من حيث التصوير والتصميم والأداء.

وتقدم سلسلة هواتف (فايند N3) مزايا استثنائية ترسم معايير جديدة للقطاع وتضع السلسلة في طليعة الهواتف الذكية القابلة للطي، إذ يجمع هاتف (فايند N3) بين الكاميرا المتقدمة وتقنية البكسل المكدسة المبتكرة وتقنية Hasselblad، ويعمل ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 4805 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة تبلغ 67 واطًا.

بالإضافة إلى ذلك؛ يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13.2 المتطورة المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، مما يجعله الهاتف الأمثل لمحبي التكنولوجيا ويضمن أداءً متكاملًا ضمن جهاز نحيف وأنيق.

وبهذه المناسبة، قال (تشي زوو)، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن سعداء بالترحيب والاستجابة الهائلة التي حظيت بها سلسلة فايند N3 في سوق الإمارات العربية المتحدة، وقد حرصنا باستمرار على فهم احتياجات المستخدمين، وهذا مكننا من تقديم سلسلة تفوق التوقعات، بالرغم من وجود منافسة قوية ضمن فئة الهواتف القابلة للطي. وإننا نفخر بهذا الإطلاق الذي يمثل علامة فارقة في مسيرة نجاح أوبو في المنطقة، ويؤكد التزامنا بتقديم تكنولوجيا مبتكرة تثري حياة مستخدمي أوبو وتُسهل مهامهم اليومية”.

معرض دوري أبطال أوروبا المؤقت في دبي:

للاحتفال بإطلاق سلسلة فايند N3، تستضيف أوبو، الشريك العالمي الرسمي لدوري أبطال أوروبا، حدثًا مؤقتًا عنوانه: (The Champion Foldables) في جميرا بيتش ريزيدنس، وذلك في الفترة الممتدة من 21 إلى 26 نوفمبر، حيث سيتمكن الحاضرون من تجربة هواتف السلسلة الجديدة، التي تعد الهواتف الرسمية لدوري أبطال أوروبا. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا التعاون يتجاوز الابتكار التكنولوجي فقط، إذ سيشجع مزيج التكنولوجيا والرياضة الأفراد على الإبداع والابتكار وتجاوز التحديات.

كما سيُعرض كأس دوري أبطال أوروبا – حلم عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم – ضمن الحدث المميز الذي تستضيفه أوبو، وذلك يومي 25 و26 نوفمبر، ليتمكن الجمهور الإماراتي من الاقتراب من الكأس الشهير وعيش أجواء الإثارة والحماس.

ويمكن للزوار أيضًا المشاركة في أنشطة مختلفة للفوز بمنتجات أوبو خلال دوري أبطال أوروبا الحصرية، إلى جانب فرصة الفوز بتذاكر لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا.

أسعار هواتف (فايند N3):

تتوفر سلسلة فايند N3 من أوبو للشراء عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة المعتمدة، ويبلغ سعر هاتف (فايند N3) القابل للطي أفقيًا 7,999 درهمًا إماراتيًا، في حين يبلغ سعر هاتف (فايند N3 فليب) القابل للطي رأسيًا 3,999 درهمًا إماراتيًا.

وضمن العرض الترويجي الحصري الخاص بأوبو، سيحصل العملاء على حزمة إضافات مجانية بقيمة 2,099 درهمًا إماراتيًا، تشمل سماعات أوبو إنكو آير 3 باللون الأخضر وغطاء هاتف إضافي من أوبو، إلى جانب ضمان شامل لمدة عامين، وسنة واحدة من الضمان لحماية الشاشة والبطارية. فيما سيحصل أولئك الذين اختاروا هاتف فايند N3 القابل للطي على هدايا مجانية بقيمة 499 درهمًا، تشمل سماعات أوبو إنكو آير 3 باللون الأرجواني وغطاء هاتف إضافيًا من أوبو.