تُعدّ شركة Fitbit من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة القابلة للارتداء، ومنها: أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وتُنتج العديد من الطُرز التي تتمتع بمواصفات مختلفة، وتتضمن مزايا متعددة تسمح لك بتتبع الخطوات اليومية والأنشطة الرياضية والمؤشرات الصحية، وتتبع النوم ومستويات التوتر، وغيرها.

وفيما يلي سنذكر مواصفات بعضٍ من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية من Fitbit في عام 2023:

1- ساعة Fitbit Sense 2:

تأتي ساعة Fitbit Sense 2 بهيكل مربع الشكل مع حافات منحنية، وتمتاز بأنها تتحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، وتتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الرمادي، والأبيض، والأزرق.

تضم هذه الساعة شاشة من نوع (OLED) بقياس يبلغ 1.6 بوصة، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On. وتحتوي Fitbit Sense 2 على عدد كبير من المستشعرات التي تساعدك في تتبُّع المؤشرات الصحية، ومنها: مستشعر تتبع معدل ضربات القلب، ومستشعر درجة حرارة الجلد، ومستشعر SpO2 لتتبع نسبة الأكسجين في الدم، ومستشعر cEDA (النشاط الكهربائي المستمر) لتتبُّع التوتر، ويفحص هذا المستشعر مستويات التعرُّق، ومعدل ضربات القلب، وتغيُّر معدل ضربات القلب (HRV)، ودرجة حرارة الجلد، وبيانات النوم، ويحللها بحثًا عن التغييرات المفاجئة.

من ناحية أخرى، تتضمن هذه الساعة أوضاعًا متعددة لتتبُّع التدريبات الرياضية المختلفة، لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة.

تستمر ساعة Fitbit Sense 2 بالعمل لمدة تصل إلى ستة أيام مع إيقاف تشغيل مزية (التشغيل الدائم) Always On Display أو ما يصل إلى ثلاثة أيام مع تفعيلها. وفيما يتعلق بالتوافق مع الأجهزة الأخرى، فإن ساعة Sense 2 تتوافق مع هواتف آيفون وهواتف أندرويد.

تُباع ساعة Fitbit Sense 2 بسعر قدره 699 ريالًا سعوديًا.

2- جهاز Fitbit Charge 5:

يحتوي جهاز Fitbit Charge 5 على جميع مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، مثل: مزية مراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وإدارة الإجهاد، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

وبسبب تصميمه الأنيق وبنيته المقاومة للماء، يُعد هذا الجهاز متعدد الاستخدامات ويمكنك استخدامه أثناء ممارسة أي نشاط رياضي، ولكن تجدر الإشارة إلى أنك ستحتاج إلى اشتراك Fitbit للوصول إلى جميع المزايا المتاحة.

يمتاز جهاز Fitbit Charge 5 بعمر البطارية الطويل؛ إذ يستمر في العمل لمدة تصل إلى سبعة أيام بشحنة واحدة، ولكن مع تفعيل مزية (Always On display) سينخفض عمر البطارية إلى ثلاثة أيام.

يُباع جهاز Fitbit Charge 5 بسعر قدره 470 ريالًا سعوديًا.

3- جهاز Fitbit Inspire 3:

يأتي جهاز Fitbit Inspire 3 بتصميم أنيق و يضم مزايا قوية، وأبرزها: مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، ويمنحك معلومات حول صحة القلب والأوعية الدموية، ومزايا تتبع النوم المتقدمة التي تساعد في تحسين أنماط نومك.

يتضمن هذا الجهاز أيضًا إضافات متقدمة مثل: قياس (درجة إدارة الإجهاد) Stress Management Score اليومية، ويوفر أدوات تساعد في تقليل الإجهاد والتوتر، مثل: جلسات اليقظة (mindfulness) والتنفس العميق.

بالإضافة إلى ذلك، يمتاز هذا الجهاز بأنه مقاوم للماء، ولكنه يفتقر إلى بعض المزايا التي يحتاج إليها هواة الرياضات الخارجية، مثل: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

أما فيما يتعلق بعمر البطارية، فإن جهاز Inspire 3 يمتاز بعمر البطارية الطويل الذي يبلغ عشرة أيام.

يُباع جهاز Fitbit Inspire 3 بسعر قدره 317 ريالًا سعوديًا.

4- جهاز Fitbit Luxe:

يأتي جهاز Fitbit Luxe بتصميم مشابه لتصميم جهاز Inspire 3، مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويضم شاشة مشرقة من نوع (AMOLED).

يتتبع جهاز Fitbit Luxe التدريبات الأساسية، مثل: المشي والجري وركوب الدراجات، ويقدم رؤى حول أنماط النوم، وكيفية إدارة الإجهاد، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تسمح بتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية، ولتتمكن من الاستفادة من جميع تلك المزايا عليك الاشتراك بخدمة Fitbit Premium.

تستمر بطارية جهاز Fitbit Luxe لأكثر من ستة أيام، ويبُاع بسعر قدره 397 ريالًا سعوديًا.

5- جهاز Fitbit Ace 3:

يناسب جهاز Fitbit Ace 3 الأطفال الذين يبلغون عمر ستة أعوام فأكثر، وهو مناسب أيضًا للشباب. فالكثير من المزايا نفسها التي تجعله خيارًا مناسبًا للشباب تجعله مناسبًا للأطفال أيضًا، مثل: عمر البطارية الطويل الذي يدوم لمدة تصل إلى ثمانية أيام، ومزايا تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، فهو ليس مجرد عداد بسيط للخطوات، ولكنه يتتبع بدقة جميع أنواع الأنشطة البدنية.

ومع ذلك، فإن ما يميزه هو التصميم الذي يجعله مناسبًا تمامًا للأطفال؛ إذ يأتي مع سوار متين مصنوع من السيليكون يمكنه تحمّل أي نوع من إساءة الاستخدام التي قد يتسبب بها الطفل، كما أن السوار يلتف حول شاشة الجهاز لمزيد من الحماية ومنع الضرر.

من ناحية أخرى، يمتاز جهاز Ace 3 بأنه مقاوم للماء؛ إذ يتحمل الغمر حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، ويتضمن واجهة سهلة الاستخدام، يمكن التحكم فيها بالضغط على الأزرار الجانبية أو التمرير عبر الشاشة.

يحتوي Ace 3 أيضًا على تطبيق Fitbit المتعدد الاستخدامات الذي يحتوي على مزايا تسمح للطفل برؤية بياناته الخاصة، ويتوفر داخل التطبيق خيار التبديل بين الأوضاع الخاصة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 13 عامًا أو الأطفال الأصغر سنًا. وبهذه الطريقة سيتمكن المراهقون من الوصول إلى إحصائيات اللياقة البدنية الكاملة التي تتضمن عناصر قد لا تظهر للمستخدمين الأصغر سنًا، مثل: كمية السعرات الحرارية.

يُباع جهاز Fitbit Ace 3 بسعر قدره 243 ريالًا سعوديًا.