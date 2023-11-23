أبرز الاختلافات بين إصداري GPS و Cellular من ساعات آبل الذكية

أبرز الاختلافات بين إصداري GPS و Cellular من ساعات آبل الذكية

تُعدّ ساعات آبل (Apple Watch) من أفضل الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق، وتأتي بتصاميم أنيقة ومزايا قوية تسمح لك بتتبع الإشعارات والمكالمات، والمؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية المختلفة، وغير ذلك الكثير.

وعند الرغبة في شراء واحدة من ساعات آبل الذكية، وبعد اختيار الطراز المناسب، قد يكون الاختيار بين إصداري Cellular و GPS جزءًا صعبًا من عملية الشراء إذا لم تكن تعرف الاختلافات الأساسية بينهما.

ولمساعدتك في الاختيار، سنوضح فيما يلي أبرز الاختلافات بين إصداري GPS و Cellular من ساعات آبل الذكية:

التصميم:

يتطابق إصدارا GPS و Cellular من ساعات آبل الذكية تمامًا في التصميم، وخيارات الألوان، لكن الاختلاف الوحيد الملحوظ هو وجود حلقة حمراء صغيرة حول التاج الرقمي في إصدار (GPS + Cellular) كما هو مُوضح في الصورة السابقة.

إمكانية إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية:

يُتيح لك إصدار (GPS + Cellular) ترك هاتف آيفون الخاص بك بعيدًا عن الساعة، وبفضل دعم الاتصال الخلوي في هذا الإصدار، ستتمكن من استخدام الساعة لإجراء المكالمات واستقبالها، وإرسال الرسائل النصية واستقبالها دون الحاجة إلى وجود الهاتف بالقرب من الساعة، أما في إصدار GPS، فيمكنك إجراء المكالمات واستقبالها وإرسال الرسائل النصية واستقبالها فقط إذا كان هاتف آيفون بالقرب من الساعة.

أما فيما يتعلق بدعم شبكات الاتصال الأساسية، فإن كلتا الساعتين تدعمان شبكات الواي فاي، وتقنية البلوتوث. لذلك، سيعتمد اختيار أحدهما بشكل أساسي على رغبتك في الاحتفاظ بهاتف آيفون بالقرب من الساعة في جميع الأوقات أم لا.

إمكانية تشغيل الموسيقا والبودكاست والكتب الصوتية:

كلا الإصدارين من ساعة آبل يسمحان لك بالاستماع إلى الموسيقا من تطبيق (Apple Music)، والاستماع إلى الكتب الصوتية، بالإضافة إلى الاستماع إلى البودكاست من تطبيق (Apple Podcasts) في حال الاتصال بشبكة الواي فاي.

ومع ذلك، فإن إصدار (GPS + Cellular) له مزية إضافية، وهي السماح بالاستماع إلى الموسيقا والبودكاست والكتب الصوتية من خلال البيانات الخلوية إذا لم تتوفر شبكة واي فاي بالقرب منك.

من ناحية أخرى يتطلب إصدار GPS أن يكون هاتف آيفون بالقرب من الساعة لتتمكن من الاستماع إلى الموسيقا والبودكاست على عكس إصدار (GPS + Cellular).

عمر البطارية:

يعتمد عمر البطارية بشكل أساسي على أنماط استخدام الساعة، ومع ذلك، فإن كلا الإصدارين يعملان لمدة قدرها 18 ساعة بشحنة واحدة.

دعم مزية Family Setup:

Family Setup هي مزية تسمح لك بتخصيص إعدادات ساعة آبل الذكية الخاصة بأفراد عائلتك، حتى إذا لم يكن لديهم هاتف آيفون، وهي مناسبة في حال شراء ساعة ذكية لطفلك دون هاتف؛ مما يسمح لك بالتحكم فيها بسهولة، وهذه المزية يدعمها إصدار (GPS + Cellular) فقط.

السعر:

يُباع إصدار GPS من جميع طُرز ساعات آبل بسعر أرخص من إصدار (GPS + Cellular)، ويختلف الفرق في السعر بين الإصدارين من طراز إلى آخر، على سبيل المثال:

تُباع ساعة آبل Watch SE بسعر قدره 249 دولارًا لإصدار GPS بمقاس قدره 40 مم، أما إصدار (GPS + Cellular) بالمقاس نفسه فيُباع بسعر قدره 299 دولارًا.

تُباع ساعة آبل Watch Series 9 بسعر قدره 399 دولارًا لإصدار GPS بمقاس قدره 41 مم، أما إصدار (GPS + Cellular) بالمقاس نفسه فيُباع بسعر قدره 499 دولارًا.

أيهما تختار؟

يُعدّ إصدار GPS مناسبًا لك إذا كنت تفضل حمل هاتف آيفون المتصل بالساعة في جميع الأوقات، ولكن إذا كنت تفضل ترك هاتفك في المنزل واستخدام الساعة الذكية فقط أثناء ممارسة الرياضة على سبيل المثال، أو في أي وقت آخر، فسيكون إصدار (GPS + Cellular) هو المناسب لك.

من ناحية أخرى، يدعم إصدار (GPS + Cellular) مزية Family Setup، التي ستكون مفيدة إذا قررت شراء الساعة لطفلك؛ مما يساعدك في التحكم فيها بسهولة.