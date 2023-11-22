Valeo تقاضي إنفيديا بسبب سرقة الأسرار التجارية

في عام 2021، وظفت شركة إنفيديا محمد منيروجيام، وهو موظف سابق لدى شركة Valeo، وقبل أن يغادر تلك الشركة نسخ أعدادًا كبيرة من الملفات، ومن ذلك الكود المصدري لتطبيق مواقف السيارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومستندات سرية أخرى.

أظهر الجاني المزعوم الملفات المسروقة عن طريق الخطأ أثناء محادثة مرئية، وثقها الآخرون على الفور باستخدام لقطات الشاشة، والآن بعد أن أُدين الموظف جنائيًا، تسعى شركة Valeo وراء إنفيديا.

حاليًا ترفع شركة تكنولوجيا السيارات Valeo Schalter und Sensoren دعوى قضائية على إنفيديا بسبب سرقة الأسرار التجارية. ربما لم تسمع بشركة Valeo سابقًا، إنها في الواقع شركة عمرها 100 عام ومقرها في باريس، وهي تعمل في مجال صناعة السيارات ذات التقنية العالية منذ عقدين من الزمن. وقد تعاقدت إحدى شركات تصنيع السيارات مع Valeo وإنفيديا من أجل تطوير برامج المساعدة في رَكن السيارة.

اكتشفت السرقة عندما كان محمد منيروجيام في محادثة جماعية مع موظفي إنفيديا و Valeo. أثناء المكالمة، قدم منيروجيام عرضًا تقديميًا وشارك شاشته حتى يتمكن المشاركون من المتابعة. وبعد الانتهاء من العرض التقديمي، لم يتوقف عن مشاركة شاشته، وهو ما كان على الأرجح حركة غير مقصودة. عند تصغير نافذة العرض التقديمي، كشف عن طريق الخطأ نافذة تحتوي على الكود المصدري لبرنامج Valeo وعبارة (وثائق Valeo).

عندما رأى زملاؤه السابقون الكود المصدري، عرفوه على الفور وصوروه كدليل. ثم أجرت شركة Valeo تحقيقات في تصرفات منيروجيام قبل أن يغادر الشركة واكتشفت أنه نسخ الكود المصدري وملفات أخرى. وفي عام 2022، بدأت ألمانيا تحقيقًا جنائيًا مع منيروجيام، وانتهت بإدانته في شهر سبتمبر.

في الدعوى القضائية التي رفعتها، تصف شركة Valeo نفسها بأنها شركة راسخة في صناعة السيارات في حين أن إنفيديا مجرد شركة حديثة في صناعة السيارات مع افتقار تام إلى الخبرة في صنع تكنولوجيا المساعدة في ركن السيارة. ما تشير إليه Valeo واضح جدًا؛ إن إنفيديا وافد جديد إلى صناعة السيارات، فكيف يمكنها صنع مثل هذه البرامج المتطورة.

تدعي Valeo بأن منيروجيام المدان شارك الأسرار التجارية للشركة مع إنفيديا. تتضمن هذه الأسرار كود المصدر وجداول البيانات والمستندات الأخرى المهمة لفهم تقنية المساعدة في ركن السيارة من Valeo.

لم تعلق إنفيديا على الدعوى القضائية، لكن محاميها أرسلوا خطابًا إلى Valeo في عام 2022 يوضحون فيه أن الشركة ليس لديها أي فكرة عن سرقة منيروجيام أي شيء سري إلى أن أصبح قيد التحقيق. وذكرت الرسالة أيضًا أن إنفيديا ليس لديها مصلحة في كود Valeo وأنها تعاونت كليًا في هذه المسألة.