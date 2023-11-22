GELID تطور أحدث وسادة حرارية لتحسين درجة حرارة المعالجات

كشفت شركة GELID عن أحدث مادة حرارية (المعروفة باسم الوسادة الحرارية) التي طُورت باستخدام أحدث التقنيات والمصممة لتلبية متطلبات الأجهزة عالية الأداء من أجل تحسين امتصاص الحرارة بين سطح رقاقة المعالج المركزي أو رقاقة المعالج الرسومي وسطح المشتت الهوائي.

صُممت الوسادة الحرارية HeatPhase Ultra على عكس المواد العادية، إذ أنها تبقى فعالة دون أن تصبح مادة صلبة أو مهترئة مع مرور الوقت؛ مما يضمن التحكم الثابت في درجة الحرارة. وقد صُممت الوسادة الحرارية HeatPhase Ultra لمنع المشكلات الكهربائية، مما يقلل من خطر حدوث ماس كهربائي.

وصُممت الوسادة الحرارية HeatPhase Ultra مع أخذ راحة المستخدم بعين الاعتبار، حيث تمنع حدوث تسريب أثناء الاستخدام، وتبقى في مكانها دون التسبب بأية فوضى مقارنة مع المعجون الحراري. تعمل طبيعتها السهلة الاستخدام على تسهيل عملية تطبيق وإزالة الوسادة الحرارية، مما يجعلها الخيار المفضل للمستخدمين.

تأتي الوسادة الحرارية HeatPhase Ultra بحجمين: إحداها لمعالجات إنتل والأخرى لمعالجات AMD لتتوافق مع المنصات المختلفة. ونلاحظ مع الصورة المرفقة فرق درجات الحرارة بين استخدام الوسادة الحرارية HeatPhase Ultra والمعجون الحراري GC Extreme والوسادة الحرارية التقليدية.

قال جيبهارد شيرير، مدير المبيعات لدى شركة GELID: “تعد الوسادة الحرارية HeatPhase Ultra تحسنًا كبيرًا في عملية التحكم الحراري، فهي تتميز بخصائص توصيل الحرارة الممتازة مع سهولة الاستخدام. ويعزز هذا الحل العملي أداء الأجهزة الإلكترونية في الظروف القاسية، مما يجعله ضروريًا لمختلف المستخدمين”.

الوسادة الحرارية HeatPhase Ultra متوفرة للبيع مع ضمان لمدة سنتين و بسعر قدره 9.50 دولارًا لمعالجات إنتل، وبسعر قدره 10 دولارات لمعالجات AMD.