“&e” تطلق الشرائح الهاتفية الخضراء المعاد تدويرها استعدادًا لمؤتمر COP28

أطلقت شركة (&e) للاتصالات اليوم مبادرة جديدة لتوفير الشرائح الهاتفية الخضراء الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لمشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي سينطلق في مدينة دبي يوم 30 نوفمبر الحالي.

وتمثل الاستدامة جزءًا رئيسيًا في مهمة (&e) الشاملة للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. وبوصفها شريكًا رئيسيًا للتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي، تعمل الشركة على تسريع تنفيذ مشروعات العمل المناخي ضمن عملياتها في الدولة.

وتركز شركة (&e) في تسريع وتيرة مبادراتها البيئية للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز العمل لتحقيق الاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 وإعلان عام 2023 عام الاستدامة. وتنسجم هذه المبادرة كجزء من التزام الشركة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والعمل نحو مستقبل أكثر استدامةً.

وقد صنعت الشركة الشرائح الهاتفية الجديدة من الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها، وهي أكثر مراعاةً للبيئة بالمقارنة مع البطاقات التقليدية، وأقل تأثيرًا في البصمة الكربونية، كما وفرت الشركة أكثر من نصف مليون شريحة خضراء لتلبية احتياجات الزوار والوافدين إلى دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28.

Introducing an eco-friendly #Green #SIMCard initiative for our UAE customers in the run-up to the @COP28_UAE.

As the Principal Technology Partner of the event, #sustainability remains a key factor in our overall mission pic.twitter.com/m8x0SZNGAd

