ChatGPT يتيح خدمة الدردشة الصوتية لكافة المستخدمين

أعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) إتاحة خدمة الدردشة الصوتية مع روبوت الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي (ChatGPT) لكافة المستخدمين.

وكانت الشركة قد أطلقت في وقتٍ سابق ميزة تعرّف الصوت وتحويل الكلام إلى نص مكتوب لروبوت ChatGPT نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أنها كانت متاحة فقط لحسابات الشركات ومشتركي النسخة المميزة “شات جي بي تي بلس ChatGPT Plus”.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة طرح الأسئلة والاستفسارات على الروبوت صوتيًا، وتلقي الإجابات أيضًا بالطريقة ذاتها، دون الاعتماد على المدخلات والمخرجات النصية التقليدية.

ويمكن لأصحاب الحسابات المجانية الذين يستخدمون تطبيق ChatGPT في هواتف آيفون وأجهزة أندرويد تجربة الميزة الجديدة دون اشتراك في التطبيق.

وتتيح شركة OpenAI للمستخدمين إمكانية الحصول على اشتراك مميز في خطة “ChatGPT Plus” مقابل 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية لكل دولة، حيث يتيح قدرات كبرى للروبوت اعتمادًا على نماذج ذكاء اصطناعي أحدث، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للوصول إلى الروبوت في أوقات الذروة، والوصول المبكر إلى المزايا الجديدة.

ويأتي إعلان الميزة الجديدة وسط أزمة عاصفة تشهدها الشركة بعد إقالة رئيسها التنفيذي سام ألتمان وانضمامه إلى مايكروسوفت، ثم تهديد موظفي الشركة بالاستقالة، ثم عودته مرة أخرى إلى منصبه.

ومن المقرر أن تطلق الشركة المزيد من المزايا لمستخدمي ChatGPT خلال المدة المقبلة بعد الكشف عنها في مؤتمر المطورين في وقتٍ سابق من الشهر الجاري.