ميدياتيك تجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى Dimensity 8300

أعلنت ميدياتيك معالجها الجديد لأجهزة أندرويد من الفئة المتوسطة Dimensity 8300 الذي يجلب الكثير من الإمكانات.

وكانت الشركة المصنعة للمعالجات قد أعلنت في الأسبوع الماضي معالج Dimensity 9300 الذي ينافس معالجات كوالكوم، بالإضافة إلى بعض التطورات الأخرى في قدرات RedCap وشرائح مودم 5G.

وطورت الشركة معالجها الثماني النوى Dimensity 8300 بالاعتماد على الجيل الثاني من عملية التصنيع 4 نانومتر من TSMC.

ويتكون المعالج من أربعة نوى Cortex-A510 تعمل بتردد يصل إلى 3.35 جيجاهرتز، إلى جانب أربعة نوى Cortex-A715 تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز.

وتعتمد جميع النوى الثمانية على معمارية وحدة المعالجة المركزية Armv9، التي تؤدي إلى زيادة بنسبة تبلغ 20 في المئة في ذروة الأداء مع معدل طاقة قليل بنسبة تبلغ 30 في المئة مقارنةً بالمعالج السابق Dimensity 8200.

وزودت الشركة المعالج بوحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G615 MC6 من أجل أداء الألعاب، بالإضافة إلى تقنية الألعاب التكيفية من ميدياتيك من أجل الحصول على تجربة سلسة.

ويؤدي ذلك إلى معدل أداء عالٍ بنسبة تبلغ 60 في المئة مع انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 55 في المئة مقارنةً بسابقتها.

وتدعم الشريحة الجديدة أيضًا ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X الرباعية القنوات التي توفر سرعة تصل إلى 8533 ميجابت في الثانية، كما أنها تدعم تخزين UFS 4.0 القادر على تلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبذلت الشركة جهدًا كبيرًا من أجل تطوير المعالج بشكل يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي للذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ جهزت ميدياتيك Dimensity 8300 بالجيل السابع من وحدة APU 780، التي تتحمل الكثير من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الثقيلة.

وتوفر وحدة APU 780 الجديدة بشكل عام قوة حوسبة كبرى بمقدار يبلغ 3.3 مرات في أداء الذكاء الاصطناعي مقارنة بمعالج Dimensity 8200، كما أنها تستخدم دعمًا جديدًا موسعًا لنماذج اللغات الكبيرة و Stable Diffusion، مما يتيح مزايا، مثل الترجمة في الوقت الفعلي وتلخيص النص والكتابة الإبداعية.

ويدعم معالج إشارة الصورة Imagiq 980 مستشعرات كاميرا تصل دقتها إلى 320 ميجابكسل وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

ويتميز Dimensity 8300 بشريحة مودم داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G متكاملة مع دعم ما يصل إلى 5.17 جيجابت في الثانية للتنزيل. وجهزت ميدياتيك المعالج باتصال Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.4.

ويشغل Dimesnity 8300 جزءًا كبيرًا من هواتف الفئة المتوسطة القادمة إلى السوق، وتبشر التحسينات التي أدخلتها ميدياتيك بإمكانية تقليص الفجوة بين الهواتف الرائدة والأجهزة ذات الأسعار المعقولة.