يُعدّ جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية المُناسبة للعمل والدراسة، وهو من الأجهزة التي تتمتع بمزايا قوية وتُباع بأسعار متوسطة. من ناحية أخرى، توفر شركة سامسونج سلسلة الأجهزة اللوحية الرائدة Galaxy Tab S9 التي تتضمن طراز +Tab S9 الذي يتمتع بمزايا قوية ويُباع بسعر مرتفع يبلغ ضعف سعر جهاز +Galaxy Tab S9 FE تقريبًا.

يشترك كلا الجهازين في الكثير من المزايا والمواصفات، ولتوضيح جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، ومساعدتك في اختيار الجهاز اللوحي المناسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي سامسونج +Galaxy Tab S9 FE و +Galaxy Tab S9:

التصميم:

يأتي جهاز +Galaxy Tab S9 FE اللوحي بهيكل مصنوع من الألمنيوم، ويزن 627 جرامًا، ويبلغ سُمكه 6.5 ملم. ويأتي هذا الجهاز مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Mint)، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (Lavender).

أما جهاز +Galaxy Tab S9 فيأتي بتصميم مشابه لتصميم جهاز +Galaxy Tab S9 FE مع هيكل مصنوع من الألمنيوم أيضًا، ويأتي مع قلم S Pen، لكنه أنحف وأخف وزنًا من طراز +Tab S9 FE إذ يزن 586 جرامًا، ويبلغ سُمكه 5.7 ملم. ويتوفر هذا الجهاز بلونين فقط، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

يمتاز كلا الجهازين بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحملان الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم جهاز +Galaxy Tab S9 FE شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 12.4 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما تدعم خاصية (تعزيز الرؤية) Vision Booster التي يمكن الاستفادة منها في البيئات الخارجية من خلال تحسين اللون والتباين.

أما جهاز +Galaxy Tab S9 فيضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 12.4 بوصة، وبدقة قدرها 2800 × 1752 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم مزية (+HDR10).

المعالج والأداء:

يعمل جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثُماني النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

أما جهاز +Galaxy Tab S9 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يمتاز معالج Snapdragon 8 Gen 2 بالقوة، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف سامسونج S23 الرائدة، ويضمن هذا المعالج سرعة الأداء ومعالجة المهام الثقيلة بسهولة مثل: تحرير الصور والفيديو.

أما معالج (Exynos 1380) الذي يعمل به جهاز +Tab S9 FE فهو مناسب للمهام اليومية وتعدد المهام، ويوفر تجربة استخدام سلسة. ومع ذلك، إذا كانت المهام التي ترغب في إنجازها في الجهاز اللوحي تتطلب استخدام التطبيقات الثقيلة، مثل: Adobe Lightroom أو ترغب في استخدامه للعب بألعاب الفيديو الثقيلة فلن يكون جهاز +Tab S9 FE مناسبًا لك.

كلا الجهازين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج التي تحتوي على العديد من مزايا تعزيز الإنتاجية وتعدد المهام، وتوفر الكثير من خيارات التخصيص.

وإذا كنت بحاجة إلى تحويل تجربة استخدام هذه الأجهزة اللوحية إلى تجربة شبيهة باستخدام حواسيب ويندوز، فيمكنك القيام بذلك بتفعيل وضع DeX من سامسونج، وإضافة لوحة مفاتيح إلى الجهاز اللوحي.

كلا الجهازين مناسبان للعمل والدراسة، وبفضل الشاشة الكبيرة الحجم، ودعم القلم الذكي S Pen سيكون من السهل على الطلاب والأشخاص الذين يعملون في مجال الرسم والتصميم إنجاز العديد من المهام، وتدوين الملاحظات والأفكار، وتصفح التطبيقات المختلفة ومواقع الويب.

وفيما يتعلق بخيارات التخزين، يتوفر جهاز +Galaxy Tab S9 FE بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

أما جهاز +Galaxy Tab S9 فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

كلا الجهازين يدعمان زيادة ذاكرة التخزين باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية. أما فيما يتعلق بالبطارية والشحن، فإن كلاهما يحتويان على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا.

الكاميرا:

يضم جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع (Ultrawide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K. ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

أما جهاز +Galaxy Tab S9 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم مزية (HDR) وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم مزية (HDR)، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 2299 ريالًا سعوديًا، ويُباع جهاز +Galaxy Tab S9 بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

يُقدم جهاز +Samsung Galaxy Tab S9 تجربة استخدام استثنائية مع شاشة من نوع AMOLED تتمتع بدقة عالية ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو واللعب بالألعاب وتصفح مواقع الويب، وقراءة المقالات والكتب الإلكترونية. من ناحية أخرى، يضمن معالج (Snapdragon 8 Gen 2) أن هذا الجهاز اللوحي يمكنه التعامل مع المهام الثقيلة، مثل: تشغيل الألعاب وتحرير الصور والفيديو بسلاسة وسرعة، ويُعدّ هذا الجهاز اللوحي مناسبًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى جهاز لوحي لأداء مهام ثقيلة وليس للمهام البسيطة والمتوسطة كتصفح الويب والتطبيقات.

أما جهاز +Tab S9 FE فيوفر كل ما تحتاج إليه لأداء المهام اليومية البسيطة والمتوسطة، كتصفح الويب ومتابعة البريد الإلكتروني، ومشاهدة مقاطع الفيديو واللعب بالألعاب غير الثقيلة، ويبُاع بسعر متوسط، ويُعدّ مناسبًا للطلاب وأي شخص لا يرغب في أداء مهام ثقيلة باستخدام الجهاز اللوحي.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي سامسونج +Galaxy Tab S9 FE و +Galaxy Tab S9: