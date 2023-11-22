مايكروسوفت تطرح Copilot لأجهزة ويندوز 10

تطرح مايكروسوفت الآن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot للأنظمة المؤهلة غير المُدارة المسجلة في برنامج ويندوز إنسايدر العاملة بإصدارات Windows 10 22H2 Home و Windows 10 22H2 Pro.

ويستطيع مشتركو برنامج ويندوز إنسايدر في قناة معاينة الإصدار البدء باختبار Copilot من خلال الانتقال إلى الإعدادات وتنشيط الخيار المضاف حديثًا المسمى، “الحصول على التحديثات الأخيرة بمجرد توفرها”، والتحقق من التحديثات بعد تثبيت Windows 10 22H2 برقم الإصدار 19045.3757 (KB5032278).

وقال فريق برنامج ويندوز إنسايدر: “يجب على مستخدمي ويندوز إنسايدر عبر الأجهزة المؤهلة في قناة معاينة الإصدار رؤية Copilot قريبًا في ويندوز. يعد هذا الإطلاق تدريجيًا، إذ نطرح خلال الأشهر المقبلة المزايا الخاضعة للرقابة”.

وتضيف مايكروسوفت الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Windows 10 22H2 Enterprise أو Windows 10 22H2 Education و Windows 10 22H2 Professional التي تديرها المؤسسات إلى عملية الطرح في مرحلة النشر اللاحقة.

ويستطيع مسؤولو تكنولوجيا المعلومات تجهيز أنفسهم من أجل تكامل Copilot عبر نظام التشغيل ويندوز 10 من خلال اتباع الإرشادات الموجودة ضمن صفحة الدعم المسماة “إدارة Copilot في ويندوز”.

ويصبح المستخدمون قادرين على تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي من خلال النقر على أيقونة Copilot الجديدة في شريط مهام ويندوز بعد إضافة Copilot إلى نظام التشغيل ويندوز 10.

ويؤدي هذا إلى فتح نافذة دردشة مثبتة عبر سطح المكتب لإدخال الاستعلامات. ويسمح Copilot في نظام التشغيل ويندوز 10 أيضًا بالتفاعلات الصوتية عبر أيقونة الميكروفون داخل نافذة الدردشة، مثل نظيره في نظام التشغيل ويندوز 11.

ولا يمكن الوصول إلى جميع مزايا Copilot عبر الأجهزة العاملة بنظام ويندوز 10، وذلك على عكس واجهة ويندوز 11، إذ إن الوظائف، مثل فتح التطبيقات أو تخصيص التفضيلات، لن تكون متاحة.

ويتوفر إصدار المعاينة لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في نظام التشغيل ويندوز 10 حاليًا في أسواق عالمية محددة فقط.

وتعد أمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية بمنزلة الأسواق الرئيسية من أجل المعاينة، مع انضمام أسواق إضافية تدريجيًا في وقت لاحق إلى عملية الطرح.

ويظل تاريخ انتهاء دعم نظام التشغيل ويندوز 10 دون تغيير في 14 أكتوبر 2025، وذلك كما كشفت الشركة عندما أكدت للمرة الأولى جلبها لروبوت الدردشة Copilot إلى نظام التشغيل ويندوز 10.