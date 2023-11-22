مايكروسوفت تضيف ميزة التجارة الإلكترونية إلى تيمز

تستعد مايكروسوفت لتزويد تطبيق تيمز بعدد كبير من المزايا الجديدة، التي أعلنتها هذا العام خلال حدث Microsoft Ignite، ويوجد تغيير حيوي يأتي قريبًا إلى تيمز لم تتحدث عنه الشركة في هذا الحدث، وهو تعزيز التجارة الإلكترونية من أجل تزويد المستخدمين بتجربة متجر الأجهزة داخل التطبيق.

ويحتوي تيمز في الوقت الحالي متجر تطبيقات داخل التطبيق من أجل مساعدتك في استكشاف التطبيقات وإدماجها في سبيل تحسين سير العمل.

ويتيح لك تيمز قريبًا شراء المنتجات دون مغادرة التطبيق، إذ إلى جانب التطبيقات، من المفترض أن يتضمن متجر تيمز قريبًا أجهزة تيمز المعتمدة.

ويعني هذا أن العملاء قادرون على شراء سماعات الرأس وكاميرات الويب والهواتف المكتبية المعتمدة والمزيد من أجل حالات الاستخدام الشخصية والمشتركة دون مغادرة تطبيق تيمز.

وتحتاج في حال كنت تمتلك شركة صغيرة وترغب في شراء أجهزة معتمدة لتطبيق تيمز إلى زيارة موقع متجر أجهزة مايكروسوفت للتحقق مما تحتاج إليه وشرائه.

وتعد الطريقة الأخرى من أجل الشراء هي استخدام متجر الأجهزة داخل تطبيق تيمز عند إطلاقه. ووفقًا لصفحة خريطة طريق Microsoft 365، تخطط مايكروسوفت في شهر فبراير من العام المقبل من أجل جلب تجربة متجر الأجهزة إلى تيمز، مع أن الجدول الزمني لإصدار شهر فبراير مبدئي وقابل للتغيير.

ولم تقدم مايكروسوفت لمحة عن الشكل الذي قد يبدو عليه متجر الأجهزة، مع أنه من المحتمل أن يكون التصميم مشابهًا جدًا لصفحة التطبيقات في تيمز.

وقد تجلب الشركة أيضًا أجهزة تيمز من الشركاء المعتمدين والتطبيقات إلى مكان واحد من أجل تزويد العملاء بتجربة موحدة. ويتعين على المستخدمين الانتظار شهرين من أجل رؤية كيفية إعداد مايكروسوفت لمتجر الأجهزة داخل تطبيق تيمز.

وتوجد بعض القيود عند إطلاق المتجر بخصوص من يمكنه استخدامه وعبر أي أجهزة.

وأوضحت مايكروسوفت أن المتجر قد يكون متاحًا للشركات في الولايات المتحدة وكندا، دون أن تذكر إذا كانت الخدمة قد تتوسع في وقت لاحق إلى أسواق أخرى. كما تقتصر القدرة على شراء أجهزة تيمز من داخل التطبيق عند إطلاق المتجر على عملاء تيمز لأجهزة الحواسيب والويب.