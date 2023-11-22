غرفة دبي العالمية تستقطب 92 شركة جديدة مع نهاية الربع الثالث من 2023

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، نجاحها في استقطاب 92 شركة جديدة إلى الإمارة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 شملت 15 شركة متعددة الجنسيات، و77 شركة صغيرة ومتوسطة، في حين دعمت كذلك توسع 33 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية إما من خلال تعزيز صادراتها أو تأسيس وجود خارجي لها.

وفي هذا الصدد؛ قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: “من خلال خدماتنا ومواردنا وشبكات علاقاتنا مع القطاعين العام والخاص، ندعم شركات دبي لتوسيع أعمالها والاستفادة من فرص الاستثمار والتصدير المتنوعة في الأسواق الخارجية، كما نواصل الاستفادة من شبكة مكاتبنا المتنامية في جميع أنحاء العالم لجذب الاستثمارات إلى دبي، ودعم الشركات الأجنبية لتأسيس أعمال لها في الإمارة. وتلتزم الغرفة بتعزيز التجارة والاستثمار في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033”.

وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية جديدة لها في مدينة (Ho Chi Minh) الفيتنامية، ومدينة ميلانو الإيطالية، وفي العاصمة الفرنسية باريس خلال الربع الثالث من العام الحالي لتعزيز وجودها في مختلف أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وتعمل هذه المكاتب على إنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي، كما تؤدي دورًا محوريًا في استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى دعم التوسع العالمي للشركات التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

غرفة دبي العالمية تنجح في استقطاب 15 شركة متعددة الجنسيات و77 شركة صغيرة ومتوسطة مع نهاية الربع الثالث من العام 2023. لقراءة المزيد: https://t.co/hV3Xn5izMN pic.twitter.com/m1iTHMYhaI — Dubai International Chamber (@DxbChamberIntl) November 22, 2023

وبذلك تكون غرفة دبي العالمية قد افتتحت مع نهاية الربع الثالث 9 مكاتب تمثيلية خارجية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مما يؤكد أنها على المسار الصحيح للمضي قدمًا في تحقيق أهداف مبادرة (دبي جلوبال) بإنشاء 50 مكتبًا تمثيليًا بحلول عام 2030.

مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي “:

أطلقت الغرفة خلال العام الحالي أيضًا مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”، بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.

وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

ونظمت الغرفة أربع بعثات إلى كل من أسواق آسيا الوسطى (أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان) ولندن وجوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى هونغ كونغ.

سلسلة التوسع العالمي:

أطلقت الغرفة خلال العام الحالي أيضًا “سلسلة التوسع العالمي”، التي تهدف إلى دعم النمو الدولي للشركات المحلية وتعزيز توسعها في الأسواق العالمية، ونظمت فعاليتين ضمن هذه المبادرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بمشاركة أكثر من 100 شركة.

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية تعمل على دعم رؤية دبي في التوسع إلى الأسواق العالمية الجديدة، وإقامة شراكات اقتصادية عابرة للحدود، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالميًا، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين والمواهب من جميع أنحاء العالم. وتهدف الغرفة إلى الوصول إلى 30 سوقًا عالمية ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للإمارة عبر شبكتها المتنامية من المكاتب التمثيلية الخارجية.