جيلي تنافس تسلا بإطلاق سيارتها الكهربائية Smart

جلبت شركة جيلي بعد أربعة أشهر من عرضها للمرة الأولى للجمهور سياراتها الكهربائية Smart إلى ماليزيا، وذلك من أجل التنافس مع شركتي تسلا و BYD الرائدتين في الصناعة.

وكشفت الشركة الصينية النقاب عن ثلاثة نماذج مختلفة من سيارتها الكهربائية الذكية Smart في كوالالمبور، وهي Smart Pro و Smart Premium و Smart Brabus.

ويبدأ سعر Smart Pro من 189000 رينجيت ماليزي (40620 دولارًا)، ويرتفع إلى 249000 رينجيت ماليزي (53515 دولارًا) لسيارة Smart Brabus، في حين يأتي نموذج Model 3 من تسلا بسعر يبدأ من 189000 رينجيت ماليزي (40620 دولارًا)، ويبدأ سعر Atto من BYD من 148000 رينجيت ماليزي (31080 دولارًا).

ويوفر المحركان الكهربائيان المجهزان بنظام الدفع الرباعي في Smart Brabus قوة إجمالية تبلغ 315 كيلوواط (422 حصانًا) إلى جانب 543 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتساعد البطارية بقدرة 66 كيلوواط ساعي السيارة الكهربائية على توفير مدى يصل إلى 400 كم. وتأتي السيارة مزودة بشكل قياسي بشاحن تيار متردد بقدرة تبلغ 22 كيلوواط الذي يسمح بشحنها خلال 3 ساعات من 10 في المئة إلى 80 في المئة.

وتحصل سيارة Smart Premium على البطارية وميزة الشحن السريع نفسها، ويمكنها توفير 440 كم من المدى بفضل محرك الدفع الخلفي الفردي الذي ينتج قوة تبلغ 200 كيلوواط (268 حصانًا) إلى جانب عزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر.

وتأتي Smart Pro مع المحرك نفسه الموجود ضمن Smart Premium، مع أنها مدعومة ببطارية صغيرة بقدرة 49 كيلوواط ساعي، وتتمتع بمدى يبلغ 315 كم.

وتعد السوق الماليزية للسيارات الكهربائية صغيرة، وتتوقع وكالة فيتش أن يصل إجمالي المبيعات إلى نحو 5840 وحدة هذا العام، بزيادة عن عام 2022 بنسبة تبلغ 82 في المئة، ويمثل معدل الانتشار 1.8 في المئة فقط.

وتستثمر جيلي أيضًا مبلغًا لم يكشف عنه في مدينة لصناعة السيارات العالية التقنية وتتمتع بقدرات تصنيعية في ولاية بيراك، وهي مكان تصنيع سيارات Proton.

وأصبحت مارسيدس شركة تصنيع السيارات الأولى التي تجمع هذا العام سيارة كهربائية محليًا في ماليزيا من خلال طراز EQS، وهي شريكة جيلي في تصنيع سيارتها الكهربائية الذكية Smart.

وتوزع Proton New Energy Technology سيارات جيلي الذكية، وهي وحدة تابعة لشركة صناعة السيارات الوطنية الماليزية Proton التي تمتلك فيها جيلي حصة قدرها 49.9 في المئة.

كما توزع Proton New Energy Technology أيضًا السيارات الكهربائية في تايلاند، وتنقل في العام المقبل العلامة التجارية إلى ولايتي ساراواك وصباح بشرق ماليزيا، إذ تستهدف 10 في المئة من حصة سوق السيارات الكهربائية في البلاد.

وأكد لي تشون رونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Proton، في مؤتمر صحفي أن الشركة لديها طموحات في المستقبل من أجل بناء سيارتها الكهربائية، مضيفًا أن التركيز الفوري كان على تجميع المركبات الكهربائية الذكية محليًا في ماليزيا، وذلك دون أن ينشر أي تفاصيل أخرى بخصوص سيارة الشركة الكهربائية.