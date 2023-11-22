جوجل توضح أسباب إبطاء يوتيوب في فايرفوكس

أكدت شركة جوجل أنها تبطئ تشغيل مقاطع الفيديو في يوتيوب في المتصفحات عن عمد عند تفعيل أدوات حظر الإعلانات.

وقالت الشركة في تصريحات أدلت بها لموقع 9to5google إن المستخدمين الذين يثبتون أدوات حظر الإعلانات قد يحظون “بتجربة مشاهدة دون المستوى الأمثل”، بغض النظر عن المتصفح الذي يستخدمونه.

وكان مستخدمو متصفحات موزيلا فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج قد أفادوا حديثًا بوجود تأخير قدره 5 ثوانٍ عند تشغيل مقاطع الفيديو في يوتيوب، وأن ذلك التأخير يختفي عند التبديل إلى استخدام متصفح جوجل كروم.

وتتفق تصريحات جوجل الأخيرة مع مزاعم بعض المستخدمين الذين أثبتوا أن جوجل أضافت أكوادًا في موقع يوتيوب تسببت في التأخير الذي يلاحظه المستخدمون، وذلك على الأرجح لإجبار المستخدمين على مشاهدة إعلان دعائي لمدة 5 ثوانٍ قبل مشاهدة مقاطع الفيديو.

وقالت جوجل إنها تبذل جهدًا لحث المستخدمين الذين يعتمدون على أدوات حجب الإعلانات على السماح بعرض الإعلانات في المنصة، أو تجربة “يوتيوب بريميوم” للحصول على تجربة خالية من الإعلانات.

وبررت جوجل خطواتها بأنها تهدف إلى دعم صنّاع المحتوى حول العالم، لكي يستمتع مليارات المستخدمين بالوصول إلى محتواهم المفضل في يوتيوب.

وبدأت الشركة منذ وقتٍ سابق من العام حظر أدوات حجب الإعلانات عند تصفح المنصة، كما أقدمت الشركة على رفع أسعار اشتراكات يوتيوب بريميوم.

وخلال العام السابق، بلغت عائدات منصة يوتيوب نحو 30 مليار دولار أمريكي، وهي تمثل نحو 12% من إجمالي عائدات جوجل.