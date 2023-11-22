برامج وتطبيقات

جوجل تسهل إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني العشوائية

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جوجل تسهل إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني العشوائية

تختبر جوجل حاليًا إضافة زر مخصص لإلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني العشوائية أو النشرات البريدية المزعجة في تطبيق جيميل Gmail.

ووفقًا لآخر التقارير المنشورة، تعمل جوجل على زر إلغاء الاشتراك في النسخة الأخيرة من تطبيق جيميل Gmail في نظام أندرويد.

ويوجد الزر الجديد إلى جانب المعلومات الشخصية الخاصة بالمرسل، وعند الضغط عليه يُلغى الاشتراك من الرسائل البريدية الخاصة بالمرسل، بحيث لا تُستقبل منه أي رسائل بريدية مستقبلًا.

ومن الجدير بالذكر أن إصدار الويب من جيميل في أجهزة الحاسوب يعرض زر إلغاء الاشتراك تلقائيًا عند اكتشاف الرابط المخصص لذلك في الرسالة نفسها، للتسهيل على المستخدمين إن قرروا عدم استقبال رسائل أخرى مستقبلية.

وكانت جوجل قد قالت في وقتٍ سابق إنها ستضيق الخناق على مرسلي البريد العشوائي الذين يحاولون الوصول إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين.

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وفرضت جوجل على مرسلي البريد الإلكتروني الذين يرسلون أكثر من 5000 رسالة يوميًا إلى مستخدمي جيميل ضرورة عرض زر إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في رسائلهم، كما قد يمنع نظام جوجل البريدي تسليم رسائل من المرسلين الذين تُصنف رسائلهم بشكل متكرر كرسائل غير مرغوب فيها.

وتحظى رسائل البريد الإلكتروني العشوائي بانتشار واسع، حيث أشارت تقديرات من شركة كاسبرسكي إلى أن نصف رسائل البريد الإلكتروني المرسلة عالميًا في عام 2022 السابق كانت رسائل عشوائية “سبام Spam”.

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