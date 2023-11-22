تقرير: OpenAI قد تعيد سام ألتمان إلى منصبه

أفادت صحيفة “إيكونوميك تايمز” بأن سام ألتمان يجري مفاوضات مع أعضاء مجلس إدارة OpenAI بهدف عودته المحتملة إلى منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها أن المفاوضات الجارية الآن قد لا تؤتي ثمارها، وهي تجري بين ألتمان وعضو واحد على الأقل في مجلس الإدارة، وهو آدم دانجيلو، كما تشمل المحادثات أيضًا بعض مستثمري OpenAI الذين يضغطون من أجل إعادته إلى منصبه.

وأفاد أحد المصادر أن أحد السيناريوهات المحتملة التي تجري مناقشتها أن يعود ألتمان إلى الشركة مديرًا في مجلس انتقالي.

وتُعد المفاوضات تطورًا مهمًا في الأحداث المثيرة داخل الشركة التي أقال مجلس إدارتها ألتمان يوم الجمعة الماضي بشكل مفاجئ، وفي الأيام اللاحقة رفض أعضاء المجلس التعامل مع المدير التنفيذي الذي أقالوه.

وكان معظم موظفي شركة OpenAI قد وقّعوا خطابًا موجهًا إلى مجلس الإدارة يهددون فيه المجلس باستقالة جماعية ما لم يستقل المجلس ويعيد تعيين الرئيس التنفيذي المُقال “سام ألتمان”.

وردًا على الخطاب، أرسلت نائبة رئيس الشركة للشؤون العالمية، آنا ماكانجو، مذكرة إلى الموظفين تقول فيها إن الشركة تجري “مناقشات مكثفة” مع مجلس الإدارة وألتمان والرئيس التنفيذي الجديد، إيميت شير، من أجل توحيد الشركة.

وتعرض مجلس الإدارة لانتقادات واسعة داخلية وخارجية بعد قراره المفاجئ بإقالة ألتمان، دون إبداء أسباب واضحة ومقنعة، مما دفع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، إلى القول علنًا إنه لم يتلقَّ أي تفسير بشأن ذلك.

وتُعد مايكروسوفت المساهم الأكبر في OpenAI، وقد وظفت ألتمان بعد إقالته مباشرةً، وفتحت الباب أمام انضمام الموظفين الذين ينوون مغادرة الشركة.

وكان مجلس الإدارة قد أقال أيضًا رئيس الشركة، جريج بروكمان، الذي انضم بدوره أيضًا إلى مايكروسوفت.