تسلا تحد من الازدحام في محطات Supercharger

لجأت تسلا إلى فرض رسوم جديدة من أجل تشجيع الأشخاص على عدم شحن السيارات بنسبة 100 في المئة في محطات Supercharger المزدحمة.

وتفرض الشركة في الولايات المتحدة بعد أن تصل نسبة شحن السيارة إلى 90 في المئة رسوم ازدحام Supercharger قدرها دولارًا واحدًا على السائقين عن كل دقيقة يواصلون فيها شحن السيارات.

وتعد محطات Supercharger بمنزلة شبكة شحن سريعة ذات تيار مباشر عالي الجهد تابعة لشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا. وتشير صفحة الدعم الخاصة بالشركة إلى أن الرسوم تطبيق في محطات Supercharger معينة عندما تكون مشغولة.

ويأتي إطلاق الرسوم في الوقت الذي تتيح فيه تسلا للمركبات الكهربائية غير التابعة لها استخدام محطات Supercharger من أجل شحن السيارات، الأمر الذي يزيد الطلب على شبكة الشحن.

وتعد رسوم ازدحام Supercharger بمنزلة الإجراء الأحدث الذي تبنته تسلا أثناء محاولتها إدارة سعة محطات Supercharger.

وتتقاضى الشركة رسوم الخمول عندما يترك المالكون السيارات موصولة بالكهرباء بعد الانتهاء من الشحن، وتحل رسوم الازدحام الجديدة محل رسوم الخمول هذه في المواقع التي تطبيق فيها.

وقدمت الشركة منذ عام 2019 ميزة في محطات Supercharger من أجل المساعدة في تقصير جلسات الشحن خلال أوقات الازدحام في مواقع محددة ذات حركة مرور عالية.

تحدد شركة صناعة السيارات في بعض المواقع الحد الأقصى لشحن السيارة بشكل افتراضي بنسبة 80 في المئة من أجل تقليل أوقات الانتظار، مع أنه بإمكان المالكين الذين يحتاجون إلى شحن كامل بنسبة 100 في المئة تجاوز هذا الإعداد الافتراضي.

ولا يشحن معظم الأشخاص البطارية بالكامل حتى نسبة 100 في المئة، ويكون الوصول بطيء إلى نسبة 20 في المئة الأخيرة، لذلك قد يؤدي هذا إلى تقليل متوسط وقت جلسة الشحن بشكل كبير.

ويوصي تطبيق تسلا نفسه أحيانًا بالحد من مستويات الشحن إلى مستوى منخفض مثل 80 في المئة من أجل القيادة اليومية، وغالبًا ما يُنصح بحدود مثل هذه من أجل زيادة صحة البطارية وزيادة عمرها.

ويعرف المالكون متى يوشك تطبيق رسوم الازدحام بفضل الإشعار الذي يظهر في تطبيق تسلا، والذي يمنحك خمس دقائق من أجل فصل السيارة وتجنب الخضوع للرسوم الجديدة.

ولا يوجد حد أقصى بخصوص مدى ارتفاع هذه الرسوم، وهي تطبق أيضًا على المالكين الذين يمتلكون شحنًا مجانيًا ضمن محطات Supercharger.

وليس من الواضح إذا كانت الشركة تخطط لطرح رسوم الازدحام دوليًا، وتتضمن صفحة الدعم حاليًا تفاصيل من أجل العملاء في الولايات المتحدة فقط.