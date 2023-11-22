المملكة تفوز بأربعة مناصب دولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23

فازت المملكة العربية السعودية بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بعدد من المناصب الدولية خلال المؤتمر (المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية) WRC23، المنعقد حالياً في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، إذ سيتولى ممثلو المملكة أدواراً تنفيذية في أعمال المؤتمر من خلال اعتماد القرارات والتقارير المتعلقة بتوزيع الطيف الترددي على الصعيد الدولي، واتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لضمان استخدام الترددات المخصصة للخدمات الفضائية والجوية والبحرية وغيرها، بشكل أفضل وتفادي حدوث أي تداخلات راديوية.

المناصب الدولية للمملكة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23:

وجرى خلال افتتاح أعمال المؤتمر انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس، إذ فازت المملكة بمنصب نائب رئيس المؤتمر الذي سيشغله المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر.

كما فازت في رئاسة اللجان بمقعدين في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتقلدها المهندس عبدالرحمن بن موسى النجدي، ورئاسة مجموعة العمل المعنية بالتطبيقات التقنية المستخدمة في قطاع الطيران ويتولاها المهندس سعد بن إبراهيم بن عسكر.

كما فازت برئاسة المجموعة الاستشارية للطيف الترددي RAG؛ ليشغلها المهندس محمد بن سعد الجنوبي، إذ تعنى المجموعة بمراجعة الإستراتيجيات والأولويات لقطاع الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات الراديوية (ITU-R)، وتقديم التعليمات والإرشادات للّجان الدراسية في الاتحاد.

المملكة تتولى قيادة عدد من المناصب الدولية خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية #WRC23. pic.twitter.com/6WclwpsjTc — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) November 21, 2023

وبينت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بأن فوز المملكة بشغل تلك المناصب يمثل الفخر بقدرات وكوادر المملكة ويعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها الفاعل وإسهاماتها في تحقيق أهداف إدارة الاتصالات الراديوية وعملياتها التنظيمية والفنية، مشيدة بما يقدمه ممثلو المملكة ضمن اللجان وفرق الدراسات من جهود تعكس خبراتهم وإمكاناتهم التي يُعوّل عليها في صناعة مستقبل الاتصالات والفضاء والتقنية عالمياً.

فخور بتميز أبناء وطني في المحافل الدولية. #المؤتمر_العالمي_للاتصالات_الراديوية https://t.co/1jeYBbt636 — محمد بن سعود التميمي (@msTamimi) November 21, 2023

الجدير بالذكر أن المملكة عضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 58 عاماً، كما تعد مساهماً قوياً في مبادرات ومستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات الراديوية من خلال شغلها مناصب مؤثرة في الاتحاد الدولي للاتصالات كرئاسة لجنة لوائح الراديو (RRB).