العقوبات الأمريكية تمنع إنفيديا بيع أسرع بطاقة رسومية في الصين

يواصل موقع إنفيديا الصيني عرض بطاقة RTX 6000 Ada Generation المخصصة لمحطات العمل، على الرغم من حزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الأمريكية.

تُعد بطاقة RTX 6000 Ada مع ذاكرة بحجم قدره 48 جيجابايت أقوى بطاقة رسومية من إنفيديا لمحطات العمل، وهي خيار مناسب جدًا للتدريب على الذكاء الاصطناعي، لكنها للأسف تخضع لقيود التصدير إلى الصين وبعض الدول الأخرى وفقًا لأحدث قوانين التجارة الأمريكية.

في المقابل، لاحظ عدد من المواقع أن شركة إنفيديا وشركائها لم تعد تبيع أسرع بطاقة رسومية GeForce RTX 4090 في الصين، كما أزالت الشركة أي ذكر للمنتج من موقعها الإلكتروني الصيني. وتعتمد بطاقة GeForce RTX 4090 من إنفيديا على وحدة معالجة الرسوم AD102 مع 18176 ألف نواة كود.

لشحن البطاقة الرسومية GeForce RTX 4090 إلى الصين، يتعين على إنفيديا وشركائها الحصول الآن على رخصة تصدير من وزارة التجارة الأمريكية.

ليس من الواضح سبب استمرار إنفيديا في عرض بطاقتها الرسومية RTX 6000 Ada Generation على موقعها الإلكتروني الصيني، ربما تنوي الشركة التقدم بطلب للحصول على رخصة تصدير لمواصلة بيع هذا المنتج بسعر يبلغ 6800 دولار في الصين، أو ربما يمتلك شركاء الشركة الكثير من هذه البطاقات في الصين ولذا سيكونون قادرين على مواصلة بيع المخزون المتبقي من هذه البطاقة لبعض الوقت.

ولعل الأهم من ذلك هو أن بطاقة RTX 6000 Ada Generation تأتي مزودة بنظام تبريد هوائي تقليدي، مما يجعل من السهل استخدامها في بيئات مراكز البيانات وبذلك تكون بطاقة جيدة لكل من وظائف التدريب و الاستدلال للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الحوسبة العالية الأداء؛ لأنها تدعم الفاصلة العائمة FP64 دون قيود.