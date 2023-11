اكتمال المرحلة الأولى من مشروع آفاق دبي لمسارات الطائرات المسيّرة 

أعلنت بلدية دبي وهيئة دبي للطيران المدني اكتمال المرحلة الأولى من مشروع (آفاق دبي)، المعني بوضع معايير تخطيطية لمسارات الطائرات المسيّرة في الأجواء المنخفضة الارتفاع ومواقع المطارات والمهابط المخصصة لها، بما يتوافق مع قواعد واشتراطات الطيران والبناء.

ويعزز المشروع جاهزية الإمارة لاستخدام الطائرات المسيّرة، والتوسع في استخدام التطبيقات ذات الصلة، وذلك وفق إطار تنظيمي وتخطيطي شامل يدعم أهداف دبي وإستراتيجياتها وخططها المستقبلية في مجال التنقل الجوي.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن مشروع (آفاق دبي) من المشاريع الرائدة التي تعمل عليها البلدية مع هيئة دبي للطيران المدني، وعدد من الشركاء الإستراتيجيين الآخرين، تأكيدًا لريادة دبي وتفوقها ودعم تطلعاتها وخططها المستقبلية في مجال التنقل الجوي، وتحديد مسارات وتطبيقات الطائرات المسيّرة على المستوى العالمي.

كما يجسد المشروع جهود بلدية دبي في تبنّي أحدث التقنيات والحلول لتطوير منظومة جيومكانية رائدة وتنفيذ المشاريع المبتكرة، بما يدعم جاهزية البنية التحتية وقدرتها على التأقلم السريع مع التقنيات الحديثة في مجال الخرائط الجوية، وبما يسهم أيضًا في تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية، وتحفيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ضمن القطاع.

وقال الهاجري: “سيعزز المشروع عند الانتهاء منه جاهزية دبي لاستخدامات الطائرات المسيّرة، وكذلك، خدمة التوصيل الجوي بمسارات واضحة ومحددة، مما سيرسخ تنافسية الإمارة وأسبقيتها عالميًا بتوفير البيانات اللازمة لتشغيل الطائرات المسيّرة مع تأكيد أعلى مستويات الدقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية”.

ومن جهته، أكد سعادة محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، أهمية مشروع (آفاق دبي) في كونه يجسد تطلعات دبي الريادية نحو ترسيخ تنافسيتها العالمية في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لصناعة الطائرات المسيّرة، وذلك ضمن بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.

وقال: “عملت الهيئة مع بلدية دبي والشركاء الإستراتيجيين على دعم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع المهم، الذي يعزز ويدعم خطط دبي لتتبوّأ مركزًا رياديًا في الاستعداد للمستقبل وصناعته، ويواكب التفكير المستقبلي والابتكار لبناء الجاهزية نحو المستقبل، من خلال مبادرة القبة الجوية لسماء دبي الهادفة إلى تحويل أرجاء المدينة إلى بنية تحتية افتراضية للمجال الجوي الخاص بنظم الطائرات المسيّرة، تربط بين الأماكن والمباني من خلال مهابط ومطارات مصغرة في مختلف أنحاء الإمارة، كما تُمكّن الجهات العامة والخاصة من تقديم الخدمات المرتبطة بتشغيل تلك الأنظمة، التي ستشكل رافدًا اقتصاديًا مهمًا لاقتصاد دبي، من خلال تصميم نظام أعمال متكامل لخدمات التنقل الذكي والشحن الجوي وخدمات التوصيل والمسح والتصوير والتفتيش الفني داخل الإمارة”.

.@DMunicipality , together with @DcaaDubai, announced the successful completion of the first phase of the innovative ‘#Dubai Horizons’ project, which aims to formulate planning standards for drone routes and dedicated landing zones in low-altitude airspace and designated airport… pic.twitter.com/bkkuvB9110

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 22, 2023