إطلاق تحالف جديد في سلطنة عمان لتسريع أهداف الحياد الكربوني

أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة بالتعاون مع كبار الصناعيين المستأجرين فيها، تحالف جديد يُسمى (تحالف صحار صافي الانبعاثات الصفرية) لتعزيز مساعي سلطنة عمان الطامحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

ويتماشى هذا التحالف بشكل إستراتيجي مع التزام شركة (إنجي) Engie – الرائدة في توفير حلول وخدمات الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية – المتمثل بإزالة الكربون وتوفير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم، وبالإضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر المصمم لتوفير موارد الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان وتسريع تحول الطاقة في السلطنة.

يتمثل الهدف الأساسي لتحالف صحار بترسيخ “التزام سلطنة عمان ببلوغ صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050” من خلال التركيز بشكل إستراتيجي في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع الطاقة الخضراء، وإطلاق مبادرات الهيدروجين الأخضر، وبناء أنظمة متطورة لاحتجاز الكربون وتخزينه داخل مباني ميناء صحار.

ويضم التحالف شركات عدة من بينها: أوكيو، وشركة (فالي عمان) لتكوير خام الحديد، وشركة صحار للألمنيوم، وشركة جندال شديد للحديد والصلب، وشركة ألتمان اندسيل فيريو كروم، وشركة شناص لتوليد الكهرباء، وشركة صحار الدولي لليوريا والصناعات الكيماوية، وشركة الباطنة للطاقة، وشركة إير ليكيد صحار للغازات الصناعية.

وسيوفر التحالف التزامًا مشتركًا بتعزيز الشراكة والشفافية والالتزام والشمولية، بما يتماشى مع رؤية شركة إنجي الرامية لتعزيز جهود الاستدامة التعاونية وتحقيق الحياد الكربوني على نطاق عالمي.

الجدير بالذكر أن حفل توقيع التحالف أُقيم في الخامس من نوفمبر 2023، وكان بمثابة الانطلاقة الرسمية لفصل جديد ضمن مسيرة عمان والتزامها بالممارسات الصناعية المستدامة.