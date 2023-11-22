أنثروبيك تطلق Claude 2.1 من أجل منافسة GPT-4 Turbo

أصدرت أنثروبيك توًا Claude 2.1، وهو النسخة المحسنة من نموذجها اللغوي الكبير الرائد الذي يبقيها قادرة على منافسة سلسلة النماذج اللغوية الكبيرة GPT من شركة OpenAI.

وتدعم جوجل الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي التي أسسها مهندسون سابقون في OpenAI تركوها بسبب الخلافات بخصوص الاتجاه التجاري المتزايد للشركة مع استمرار شراكتها مع مايكروسوفت.

وتحتوي هذه النسخة المحسنة من Claude على ثلاثة تحسينات رئيسية، وهي نافذة السياق، والدقة، وقابلية التوسعة.

وتجاوزت أنثروبيك شركة OpenAI بخصوص نافذة السياق، أي كمية البيانات التي يمكن للنموذج الانتباه إليها في وقت واحد.

وتستطيع Claude 2.1 الآن التعامل مع 200 ألف رمز مميز، وهو ما يساوي أكثر من 500 صفحة من المواد، في حين أعلن سام ألتمان خلال مؤتمر مطوري الشركة نافذة مكونة من 128 ألف رمز مميز لنموذج GPT-4 Turbo.

ويستفيد المستخدمون من هذه السعة الموسعة من أجل تحميل المستندات الشاملة، مثل قواعد التعليمات البرمجية أو البيانات المالية أو الأعمال الأدبية المطولة.

وتحصل الدقة أيضًا على دفعة قوية، وذلك وفقًا لمجموعة كبيرة من الأسئلة الواقعية المعقدة التي تستكشف نقاط الضعف المعروفة في النماذج الحالية.

وتمتد قدرات Claude 2.1 الآن إلى التلخيص، والأسئلة والأجوبة، والتنبؤ بالاتجاهات، ومقارنة المستندات، والمزيد، إلى جانب القدرة على معالجة المهام المعقدة في غضون دقائق.

وتظهر النتائج أن النسخة المحسنة Claude 2.1 تقدم عددًا قليلًا من الإجابات غير الصحيحة، كما أنها تعاني بشكل أقل من مشكلة الهلوسة، وتتمتع بإمكانية فضلى في التقدير عندما لا تكون متأكدة، ومن المرجح أن تعترض النسخة المحسنة بشكل كبير بدلًا من تقديم معلومات غير صحيحة.

وتستطيع النسخة المحسنة Claude 2.1 الآن تنفيذ أشياء، مثل البحث في الويب أو استخدام الآلة الحاسبة من خلال أدوات قابلة للتخصيص.

وتدعم النسخة المحسنة Claude 2.1 التعليمات المخصصة والمستمرة، وتحتوي نافذة اختبار جديدة لتجربة المطالبات، مما يعني أنه بالإمكان تخصيص Claude 2.1 للرد بطرق محددة أو بشخصيات محددة.

وتتيح أنثروبيك الآن للمستخدمين توصيل أدوات واجهة برمجة التطبيقات من أجل السماح للنسخة المحسنة باختيار الأداة الفضلى للمهمة حسب السياق.

ويتضمن ذلك استخدام الآلة الحاسبة أو البحث في الويب، وتشير الشركة إلى أنه يمكن للمستخدمين طلب استدعاءات محددة لواجهة برمجة التطبيقات باستخدام اللغة الطبيعية.