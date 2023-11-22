تتوفر العديد من الأجهزة اللوحية في الأسواق، وقد يكون العثور على الجهاز اللوحي المناسب لطفلك أمرًا صعبًا، ولكن هناك بعض المعايير الأساسية التي تنبغي مراعاتها قبل الشراء، وأبرزها: الشاشة المشرقة والواسعة، وعمر البطارية الطويل ودعم أدوات الرقابة الأبوية، والمتانة، والسعر المتوسط.

ولمساعدتك في اختيار الجهاز اللوحي المناسب لطفلك، سنذكر فيما يلي مواصفات بعضٍ من أفضل الأجهزة اللوحية للأطفال في عام 2023:

1- جهاز Amazon Fire HD 10 Kids Pro:

يضم جهاز أمازون اللوحي Fire HD 10 Kids Pro شاشة بقياس قدره 10 بوصات، وبدقة قدرها 1900 × 1200 بكسل، ويأتي مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ سعتها من 32 جيجابايت. وهو مصمم خصوصًا للأطفال من عمر ست سنوات إلى 12 سنة، ويأتي مع ضمان شامل لمدة عامين.

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على أدوات تساعد الآباء في حظر مقاطع الفيديو والألعاب حتى يصل أطفالهم إلى أهداف تعليمية محددة، بالإضافة إلى أدوات لمنع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمشتريات داخل التطبيقات.

عند شراء هذا الجهاز اللوحي لطفلك ستحصل على اشتراك مجاني لمدة عام في خدمة Amazon Kids Plus، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 20000 كتاب وبرامج تلفزيونية تعليمية وترفيهية، وتطبيقات تعليمية وألعاب للأطفال من سن السادسة وأكثر.

كما يقدم متصفح الويب المدمج في الجهاز اللوحي قائمة منسقة ومناسبة للأطفال تضم أكثر من 56000 موقع ويب ومقاطع فيديو من يوتيوب ومواقع أخرى.

يُباع جهاز Amazon Fire HD 10 Kids Pro بسعر قدره 162 دولارًا.

2- جهاز Amazon Fire HD 10 Kids:

Amazon Fire HD 10 Kids هو جهاز لوحي مُصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وسبع سنوات. ويضم هذا الجهاز شاشة مشرقة بقياس قدره 10.1 بوصات، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، ويمتاز بهيكل متين مناسب للأطفال، وعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أدوات الرقابة الأبوية المدمجة بالتحكم في أنشطة الطفل.

يأتي هذا الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 32 جيجابايت قابلة للزيادة إلى سعة تصل إلى واحد تيرابايت، ويأتي مع ضمان لمدة عامين.

يُباع جهاز Amazon Fire HD 10 Kids بسعر قدره 200 دولار.

3- جهاز Amazon Fire 7:

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي لطفلك بسعر يقل عن 100 دولار، فإن جهاز Amazon Fire 7 اللوحي هو خيار مناسب لك، فهو يُباع بسعر يبدأ من 29 دولارًا.

يقدم هذا الجهاز أداءً جيدًا يسمح للطفل بالتنقل بين التطبيقات وتصفح الويب بسلاسة، ويضم شاشة بقياس قدره 7 بوصات، وبدقة قدرها 1024 × 600 بكسل، ويحتوي على بعض أدوات التحكم الأبوية التي تسمح لك بتتبع نشاط طفلك.

يأتي هذا الجهاز مع خيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها واحد جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 16 أو 32 جيجابايت.

4- جهاز آبل iPad 2021 (الجيل التاسع):

يضم جهاز آبل iPad 2021 (الجيل التاسع) شاشة من نوع (Retina) بقياس قدره 10.2 بوصات، وبدقة قدرها 2160 × 1620 بكسلًا، ويمتاز بتصميم متين مناسب للأطفال، ويعمل بمعالج آبل (A13 Bionic) القوي الذي يضمن معالجة المهام المختلفة بسلاسة وسرعة دون أي تأخير.

يدعم هذا الجهاز القلم الإلكتروني (Apple Pencil) ولوحة المفاتيح الذكية من آبل، ويُعدّ مناسبًا للطلاب والأطفال الذين يحبون الرسم والتصميم.

يتوفر هذا الجهاز بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 64 أو 256 جيجابايت، ويمتاز بعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

يُباع جهاز iPad 2021 (الجيل التاسع) بسعر قدره 250 دولارًا.

5- جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي:

يضم جهاز سامسونج Galaxy Tab A7 شاشة من نوع (TFT LCD) بقياس قدره 10.4 بوصات، وبدقة قدرها 2000 × 1200 بكسل، وتُعد مثالية لمشاهدة البرامج التعليمية المناسبة للأطفال.

يعمل هذا الجهاز بمعالج كوالكوم (Snapdragon 662) ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 3 أو 4 جيجابايت، ويخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 32 أو 64 جيجابايت، ويقدم هذا الجهاز أداءً ممتازًا عند استخدامه للمهام المختلفة، ولن تلاحظ أي تأخير.

يُباع جهاز سامسونج Galaxy Tab A7 بسعر يبدأ من 163 دولارًا.

أي جهاز لوحي تختار لطفلك؟

بشكل عام، تُعدّ أجهزة أمازون اللوحية خيارًا ممتازًا للأطفال، خاصة أنها تتوفر بعدّة طُرز متفاوتة بالأسعار، ومناسبة لفئات عمرية مختلفة، ومُصممة خصوصًا للأطفال.

ولكن إذا الطفل يتجاوز عمره عشرة أعوام ويحتاج إلى جهاز لوحي للدراسة، أو أنه يحب الرسم والتصميم فيمكنك اختيار جهاز iPad (الجيل التاسع)، فهو يتمتع بمزايا قوية تجعله مناسبًا للطلاب والأطفال المبدعين خاصةً وأنه يدعم قلم آبل الإلكتروني؛ مما يسمح للطفل بالرسم والتصميم بسهولة.

أما إذا كنت تفضل أجهزة أندرويد، فاختر لطفلك جهاز سامسونج Galaxy Tab A7 فهو يتمتع بمواصفات جيدة ويُباع بسعر أقل من سعر جهاز آيباد.