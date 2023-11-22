آبل تعتزم تطوير قدرات التكبير في كاميرا آيفون 16 برو

تخطط شركة آبل لتحسين قدرات التكبير في كاميرا هواتف آيفون 16 برو القادمة بإضافة كاميرا مكبرة رباعية المنشور إلى الهاتف، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل، مينج تشي كو.

وكانت آبل قد استخدمت كاميرا مكبرة جديدة بنظام عدسات رباعي المنشور في هاتف آيفون 15 برو ماكس لعمل التكبير البصري حتى 5 مرات، في حين لم تُستخدم نفس التقنية في هاتف آيفون 15 برو.

وتُعد تلك واحدة من المرات النادرة التي تخص فيها آبل كاميرا إصدار “برو ماكس” بميزة لا توجد في إصدار “برو”.

ويتيح هاتف آيفون 15 برو إجراء التكبير البصري “Optical Zoom” حتى 3 مرات فقط، مقارنةً بهاتف آيفون 15 برو ماكس الذي يسمح بعمل تكبير بصري حتى 5 مرات.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن آبل تراجعت عن إضافة الكاميرا المكبرة بنظام العدسات الرباعي المنشور لعدم وجود مساحة كافية لاحتواء عتاد الكاميرا في هاتف آيفون 15 برو.

وتتولى شركة “لارجان بريسيجن” التايوانية مهمة تصميم العدسات رباعية المنشور وإنتاجها وتوريدها لآبل، وهي شركة متخصصة في صناعة البصريات لمختلف الأجهزة الإلكترونية.

وتفيد شائعات أخيرة بأن آبل ستزيد حجم الشاشة من 6.1 إنشات إلى 6.3 إنشات في هاتف آيفون 16 برو؛ وهو ما قد يمنحها مساحة كافية لإضافة نظام العدسات الجديد.

ويُقال إن آبل تعمل على تطوير “كاميرا مكبرة فائقة” لهواتف آيفون مع بُعد بؤري أطول، وذلك لمنافسة قدرات التكبير الفائقة في هواتف سامسونج الرائدة.