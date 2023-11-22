أجهزة محمولة

آبل تعتزم تطوير قدرات التكبير في كاميرا آيفون 16 برو

82
آبل تعتزم تطوير قدرات التكبير في كاميرا آيفون 16 برو

تخطط شركة آبل لتحسين قدرات التكبير في كاميرا هواتف آيفون 16 برو القادمة بإضافة كاميرا مكبرة رباعية المنشور إلى الهاتف، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل، مينج تشي كو.

وكانت آبل قد استخدمت كاميرا مكبرة جديدة بنظام عدسات رباعي المنشور في هاتف آيفون 15 برو ماكس لعمل التكبير البصري حتى 5 مرات، في حين لم تُستخدم نفس التقنية في هاتف آيفون 15 برو.

وتُعد تلك واحدة من المرات النادرة التي تخص فيها آبل كاميرا إصدار “برو ماكس” بميزة لا توجد في إصدار “برو”.

ويتيح هاتف آيفون 15 برو إجراء التكبير البصري “Optical Zoom” حتى 3 مرات فقط، مقارنةً بهاتف آيفون 15 برو ماكس الذي يسمح بعمل تكبير بصري حتى 5 مرات.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن آبل تراجعت عن إضافة الكاميرا المكبرة بنظام العدسات الرباعي المنشور لعدم وجود مساحة كافية لاحتواء عتاد الكاميرا في هاتف آيفون 15 برو.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
نصائح تكنولوجية

أفضل الأجهزة اللوحية للأطفال في عام 2023

130
أخبار الإنترنت

آبل تطور تقنية من أجل تعزيز خصوصية شاشة آيفون

113
نصائح تكنولوجية

كيفية ترجمة المحادثات باستخدام زر الإجراءات في هواتف آيفون…

294
أخبار الإنترنت

آبل غير جاهزة بعد لإطلاق نظارة Vision Pro

328

وتتولى شركة “لارجان بريسيجن” التايوانية مهمة تصميم العدسات رباعية المنشور وإنتاجها وتوريدها لآبل، وهي شركة متخصصة في صناعة البصريات لمختلف الأجهزة الإلكترونية.

وتفيد شائعات أخيرة بأن آبل ستزيد حجم الشاشة من 6.1 إنشات إلى 6.3 إنشات في هاتف آيفون 16 برو؛ وهو ما قد يمنحها مساحة كافية لإضافة نظام العدسات الجديد.

ويُقال إن آبل تعمل على تطوير “كاميرا مكبرة فائقة” لهواتف آيفون مع بُعد بؤري أطول، وذلك لمنافسة قدرات التكبير الفائقة في هواتف سامسونج الرائدة.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

اقرأ أيضًا

كيف ستؤثر رسائل RCS القادمة إلى هواتف آيفون في تجربة المراسلة؟

آبل تعتزم تصميم حساسات كاميرا هواتف آيفون داخليًا

كيفية تسجيل مقطع فيديو مكاني في هواتف آيفون 15 برو

أفضل الحواسيب المحمولة من الفئة المتوسطة في عام 2023

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي