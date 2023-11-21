Insta360 تطلق كاميرتي الحركة Ace و Ace Pro

أطلقت Insta360 كاميرتي الحركة Ace و Ace Pro المدعومتين بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير زوايا واسعة تتيح التقاط المزيد من الحركة.

وصممت الشركة الكاميرا الرئيسية Ace Pro بالتعاون مع شركة لايكا الألمانية للعدسات، وتتميز بأداء تصوير متميز بفضل المستشعر بقياس 1/1.3 بوصة، وشريحة الذكاء الاصطناعي المصنعة وفق تقنية 5 نانومتر، وعدسة SUMMARIT من شركة لايكا.

ويلتقط المستشعر المزيد من الضوء ويوفر نطاقًا ديناميكيًا كبيرًا، مما يجعل الكاميرا قادرة على تقديم أداء عالي المستوى حتى في سيناريوهات الحركة السريعة أو مع الإضاءة الصعبة.

وتوفر الكاميرا إمكانية التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، إلى جانب إمكانية التقاط صور بدقة 48 ميجابكسل، وميزة PureVideo للتصوير في الإضاءة المنخفضة، والشحن السريع القادر على شحن البطارية إلى سعة 80 في المئة خلال 22 دقيقة فقط،

وتعد كاميرا Ace خيارًا مناسبًا للميزانية، مع وجود اختلافات رئيسية تتمثل في مستشعر بقياس 1/2 بوصة والقدرة على التصوير بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة عادية، وشحن قياسي.

وتتميز كلتا الكاميرتين أيضًا بمزايا التصوير الذكية التي تستخدم تطورات الذكاء الاصطناعي.

وتوفر العناصر العملية، مثل شاشة اللمس القابلة للطي بقياس 2.4 بوصة والملائمة لمدونات الفيديو المرونة اللازمة.

وأضافت Insta360 وظائف مبتكرة، مثل خيار إيقاف التسجيل مؤقتًا أو إلغائه والإيماءات والتحكم الصوتي، بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Highlights وميزة الذكاء الاصطناعي Warp المستندة إلى الكلمات الرئيسية التي تغير تجربة التصوير والتحرير.

ويحلل مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Highlights الفيديو وينتقي الأجزاء الفضلى في الوقت الفعلي، ومن ثم يسمح للمستخدم بمراجعة تعديل الذكاء الاصطناعي عبر الكاميرا، مع حذف الأجزاء غير اللازمة من أجل توفير المساحة.

وتتيح لك ميزة الذكاء الاصطناعي Warp اختيار قالب أو كتابة مطالبتك لكي يستطيع التطبيق تحويل الفيديو بأكمله أو الموضوع المميز إلى النمط الذي تريده، وأضافت الشركة إمكانية البحث عن المزيد من التأثيرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقها للهاتف المحمول.

وتستخدم الكاميرتان في وضع التصوير الفريد المخصص للإضاءة المنخفضة PureVideo شبكة عصبونية تعمل بالذكاء الاصطناعي مدربة من أجل تقليل التشويش في اللقطات في سبيل توفير صورة واضحة في الوقت الفعلي.

وتسمح تقنية Active HDR المدمجة لكاميرا Ace Pro بتصوير المشاهد في كل من المناطق المضيئة والمظلمة، مع المزيد من التفاصيل في المناطق المضيئة والمناطق المظللة.

ويعد الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في جودة الصورة الإجمالية أيضًا، إذ دربت فرق البحث والتطوير في Insta360 نماذج التصوير الحسابي بشكل خاص، استنادًا إلى بيانات أجهزة الاستشعار والعدسة.

وتستخدم الكاميرتان تقنية FlowState Stabilization، مما يضمن سلاسة مقاطع الفيديو، وذلك بغض النظر عن مدى كثافة الحركة.

وتتاح كاميرا Ace Pro للبيع مع الحزمة القياسية بسعر قدره 450 دولارًا، في حين تباع كاميرا Ace بسعر قدره 380 دولارًا.