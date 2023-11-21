يوتيوب تبطئ تشغيل الفيديو في متصفح فايرفوكس
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يوتيوب تبطئ تشغيل الفيديو في متصفح فايرفوكس

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أفاد مستخدمون بوجود تأخير مدته خمس ثوانٍ عند تشغيل مقاطع الفيديو في يوتيوب عبر متصفحات موزيلا فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج.

وزعم المستخدمون أنهم واجهوا تلك المشكلة مع عدم استخدامهم أي ملحقات أو أدوات لحظر الإعلانات.

ويختفي التأخير عندما يبدل المستخدمون المتصفح إلى كروم، مما يرجح أن المشكلة ربما تكون مرتبطة بالمتصفح نفسه.

وأرجع بعض المستخدمين ذلك التأخير إلى إضافة مقصودة في كود “جافاسكربت” في موقع يوتيوب، لتأخير تشغيل الفيديو.

وهناك تكهنات أخرى مُثارة تتوقع أن يكون ذلك التأخير مرتبطًا بعرض الإعلانات، للتضييق على المستخدمين الذين يفعّلون أدوات حظر الإعلانات.

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ويقال إن التأخير يحدث في كل مرة يفتح فيها المستخدم مقطع فيديو في يوتيوب عبر رابط في تبويب جديد.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن تعمد جوجل إبطاء متصفح فايرفوكس في خدماتها مقارنةً بمتصفح كروم الخاص بها.

وفي عام 2018، زعم كريس بيترسون، المدير التنفيذي السابق لشركة موزيلا، أن صفحات يوتيوب يجري تحميلها بشكل أبطأ بخمس مرات على فايرفوكس وإيدج مقارنةً بمتصفح جوجل كروم.

وخلال الآونة الأخيرة، عمدت يوتيوب إلى إجراء بعض التغييرات المثيرة للجدل، كان أبرزها حظر أدوات حجب الإعلانات لإجبار المستخدمين على مشاهدة الإعلانات في مقاطع الفيديو، أو الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم المأجورة.

ولم تعلّق جوجل رسميًا حتى الآن على تلك التقارير.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل نفسها هي الممول الأكبر لشركة موزيلا، حيث تدفع لها سنويًا ما يزيد على 400 مليون دولار أمريكي، تضمن بها جوجل وجود محرك بحثها افتراضيًا في متصفح فايرفوكس.

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