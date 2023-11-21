مقارنة بين هاتفي Pixel 8 Pro من جوجل و Razr 40 Ultra من موتورولا

مقارنة بين هاتفي Pixel 8 Pro من جوجل و Razr 40 Ultra من موتورولا

يمتاز هاتف جوجل Pixel 8 Pro الجديد بالأداء القوي، والكاميرات ذوات القدرات الجيدة، والبطارية الكبيرة السعة، ويُباع بسعر قريب جدًا من سعر هاتف موتورولا Razr 40 Ultra الذي يُعد من أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2023.

يعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على الشكل والتصميم، فهاتف Razr 40 Ultra هو هاتف قابل للطي رأسيًا على غرار سلسلة Z Flip من سامسونج، وهو نحيف وخفيف الوزن، ويُعدّ مُناسبًا للأشخاص الذين يفضلون الهواتف الصغيرة الحجم.

أما هاتف Pixel 8 Pro فيأتي بالتصميم التقليدي للهواتف الذكية، ويُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المُتوفّرة في الأسواق في الوقت الحالي، ويأتي بحجم أكبر وأثقل من هاتف موتورولا.

ولكن إذا كنت غير مهتم في الشكل والتصميم، فإن الاختيار بينهما يتطلب تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، وهذا ما سنوضحه في المقارنة التالية بين هاتفي Pixel 8 Pro من جوجل و Razr 40 Ultra من موتورولا:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 8 Pro بتصميم مُشابه للطُرز السابقة من هواتف Pixel، ويأتي مع شريط الكاميرا البارز الذي يُغطي الجزء الخلفي العُلوي، وإطار مصنوع من الألمنيوم، أما الجهة الأمامية فهي مُغطاة بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) والجهة الخلفية مُغطاة بالنوع ذاته.

يدعم هذا الهاتف مُقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة نصف ساعة، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والأبيض.

أما هاتف (Razr 40 Ultra) فيمتاز بتصميم أنيق وجذاب، وهو قابل للطي رأسيًا على غرار سلسلة Z Flip من سامسونج، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Infinite Black)، والأزرق (Glacier Blue)، والبنفسجي (Viva Magenta).

تأتي الشاشة الرئيسية في هاتف Razr 40 Ultra محمية بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus)، والظهر محمي بنوع الزجاج نفسه، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم، والمفصل من الستانلس ستيل.

يمتاز Razr 40 Ultra بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP52، ويضم مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر التشغيل.

الشاشة:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2992 × 1344 بكسلًا، وبسطوع قدره 2400 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on display).

أما هاتف Razr 40 Ultra فيضم شاشة رئيسية من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.9 بوصات، وبدقة قدرها 2640 × 1080 بكسلًا، وبسطوع قدره 1400 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا.

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (AMOLED)، بقياس قدره 3.6 بوصات، وبدقة قدرها 1066 × 1056 بكسلًا، وبسطوع قدره 1100 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

تُظهر الشاشة الخارجية الوقت والتاريخ وحالة الطقس، وتَعرض الإشعارات، ويمكن للمستخدم تحديد أي تطبيقات يريد استخدامها فيها.

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف موتورولا Razr 40 Ultra فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم مزية (HDR) وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Pixel 8 Pro بمعالج جوجل الجديد (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

وبفضل معالج Tensor G3 الجديد ستكون قادرًا على الاستمتاع بالعديد من المزايا الجديدة الخاصة بالكاميرا وتصوير الفيديو مثل: مزية Audio Magic Eraser، التي تُتيح لك إزالة الأصوات غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو. بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى المتوفرة في هذا الهاتف.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة التي تسمح بتخصيص شاشة القفل والشاشة الرئيسية بحسب رغبتك وإنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي من شأنها تحسين تجربة استخدام هواتف أندرويد. ويدعم هذا الهاتف أيضًا شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

أما هاتف موتورولا Razr 40 Ultra فيعمل بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، المعتمد على واجهة المستخدم Moto MyUX ويدعم شبكات (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

وفيما يتعلق بسعة التخزين، فإن هاتف Pixel 8 Pro يتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

أما هاتف موتورولا فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Pixel 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5050 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف موتورولا فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3800 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 5 واط.

السعر:

يُباع هاتف جوجل Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويُباع هاتف موتورولا Razr 40 Ultra بسعر يبدأ من 700 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 8 Pro من جوجل و Razr 40 Ultra من موتورولا: