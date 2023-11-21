يحتوي تحديث نظام التشغيل iOS 17.2 من آبل القادم إلى هواتف آيفون في شهر ديسمبر على خيار جديد لتخصيص زر الإجراءات (Action button) في هواتف آيفون 15 برو يسمح لك بترجمة المحادثات لحظيًا بعد الضغط مطولًا على زر الإجراءات.

فبعد تحديث نظام التشغيل إلى إصدار iOS 17.2 في هاتف آيفون 15 برو أو آيفون 15 برو ماكس، ستتمكن من تخصيص زر الإجراءات للبدء بترجمة المحادثة التي تجريها مع شخص آخر يتحدث بلغة لا تعرفها.

وفيما يلي، سنوضح كيفية ترجمة المحادثات باستخدام زر الإجراءات في هواتف آيفون 15 برو:

أولًا: ما زر الإجراءات الجديد في هواتف آيفون 15 برو؟

تحتوي طُرز (iPhone 15 Pro) على زر الإجراءات (Action button) الجديد الذي يحل مكان زر التبديل بين وضعي الرنين والصامت (Ring/Silent) الذي يظهر أعلى زر ضبط مستوى الصوت في جميع طُرز هواتف آيفون.

يمكن تخصيص زر الإجراءات لفتح تطبيق الكاميرا أو تشغيل المصباح اليدوي، أو التبديل إلى الوضع الصامت، أو تنشيط وضع التركيز أو الوصول إلى تطبيق (المذكرات الصوتية) Voice Memo، أو استخدام (المكبر) Magnifier.

وفي تحديث iOS 17.2 ستتمكن من تخصيصه لترجمة المحادثات المباشرة عند الضغط على الزر فقط، وهذه المزية مفيدة للمسافرين والطلاب وأي شخص يتعلم لغة جديدة.

يمكنك اختيار اللغة التي تريد ترجمة الكلام إليها في تطبيق الترجمة (Translate) المدمج في هواتف آيفون. ووفقًا لشركة آبل، فإن الترجمة ليست دقيقة فحسب، بل قادرة على تمييز سياق المحادثة أيضًا، مما يضمن ترجمة الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى بحسب سياق الجملة.

ثانيًا: كيفية تخصيص زر الإجراءات لترجمة المحادثات

في البداية يجب أن يكون نظام التشغيل في هاتف آيفون 15 برو محدّثًا إلى إصدار iOS 17.2، وبعد تحديثه اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الترجمة) Translate المدمج في هاتف آيفون 15 برو أو آيفون 15 برو ماكس. ستظهر شاشة تحتوي على مربعين الأول مخصص للغة التي تتحدث بها، والثاني مخصص للغة التي تريد الترجمة إليها. اضبط اللغتين بحسب المحادثة التي تود إجراءها. اخرج من تطبيق Translate، ثم انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings. مرر إلى الأسفل، ثم انقر فوق (زر الإجراءات) Action Button. مرّر عبر خيارات الإجراءات المُتاحة حتى تصل إلى خيار (الترجمة) Translate، ثم انقر فوقه. اخرج من تطبيق الإعدادات.

بهذه الطريقة تكون قد أعددت زر الإجراءات لترجمة المحادثات التي ستجريها مع أي شخص، وقبل البدء بإجراء أي محادثة تود ترجمتها شغّل تطبيق الترجمة بواسطة زر الإجراءات باتباع الخطوات التالية: