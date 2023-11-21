سامسونج تطلق تحديث One UI 6 لهواتف جالاكسي S22 و A54

بدأت شركة سامسونج إطلاق النسخة النهائية المستقرة من تحديث One UI 6 المستند إلى نظام أندرويد 14 لسلسلة هواتف جالاكسي S22 الرائدة بالإضافة إلى هاتف جالاكسي A54.

وبدأ التحديث بالوصول إلى الهواتف الثلاثة في سلسلة جالاكسي S23، وهي الإصدار الأساسي بالإضافة إلى إصداري بلس وألترا، التي تعمل بتحديث One UI 5 المبني على نظام أندرويد 13.

وبات التحديث متاحًا للتنزيل في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ومن المتوقع إتاحته تدريجيًا للمستخدمين في كافة أنحاء العالم خلال الأسابيع القادمة.

ويتجاوز حجم التحديث 3 جيجابايت، وهو يضم نظام أندرويد 14 وواجهة سامسونج الجديدة One UI 6، بالإضافة إلى تحديثات نظام أندرويد الأمنية الخاصة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويُعد هاتف جالاكسي A54 أول هاتف متوسط المواصفات للشركة يحصل على التحديث الجديد، حيث أطلقت سامسونج تحديث One UI 6 لهواتف جالاكسي S23 الحديثة نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما أنها تختبر التحديث نفسه في هواتف جالاكسي S21 وغيره من الإصدارات في الوقت الحالي.

ويمكن تحميل التحديث الجديد في هواتف سامسونج بالذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “تحديث البرنامج”، ثم تنزيل التحديث وتثبيته في حال توفره، مع ملاحظة ضرورة وجود مساحة تخزين كافية، ويفضل ألا تقل عن 10 جيجابايت، ونسبة شحن مرتفعة في البطارية، واتصال سريع مستقر بالإنترنت.

وستواصل الشركة الكورية إطلاق التحديث الجديد للمزيد من الهواتف من مختلف الفئات خلال المدة المقبلة من نهاية العام الجاري حتى منتصف العام المقبل.

وشرعت الشركة أيضًا في إرسال التحديث إلى هواتف جالاكسي زد فولد 5 وفليب 5، لتكون أولى الإصدارات القابلة للطي التي يصلها التحديث.