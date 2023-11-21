تطبيق رسائل جوجل يختبر ميزة إلغاء ضوضاء الرسائل الصوتية

تختبر شركة جوجل حاليًا ميزة جديدة تتيح إمكانية إلغاء الضوضاء الخلفية عند إرسال التسجيلات الصوتية عبر تطبيقها للرسائل Google Messages.

وسيلاحظ المستخدمون وجود خيار إلغاء الضوضاء عند تسجيل الرسائل الصوتية في تطبيق الرسائل، ويمكن للمستخدمين تشغيل تلك الميزة أو تعطيلها يدويًا وفقًا لرغباتهم واستنادًا إلى الموقف.

وستعمل تلك الميزة على معالجة الصوت لجعله أوضح وأنقى لرفع كفاءة التواصل عبر التطبيق.

وتكون ميزة إلغاء الضوضاء ذات فائدة كبيرة عند تسجيل الرسائل الصوتية في الأماكن الصاخبة التي قد تؤثر في صوت المستخدم وتتداخل معه أثناء التسجيل.

ولازالت تلك الميزة قيد التطوير في الإصدار التجريبي من تطبيق رسائل جوجل، ومن المتوقع توفرها لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب.

وتهدف جوجل إلى تطوير تطبيق الرسائل الخاص بها، لكونه تطبيق الرسائل الافتراضي في نظام أندرويد، ولمنافسة التطبيقات الخارجية (تطبيقات الطرف الثالث)، مثل واتساب وتيليجرام وماسنجر، التي تتيح العديد من المزايا وخيارات التخصيص.

وتختبر جوجل عددًا من المزايا الأخرى في التطبيق مثل إدماج مزايا الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتنسيق النصوص، وخيارات جديدة للألوان وإضافة الخلفيات، ومشاركة الحسابات الشخصية.

ومن المتوقع أن يمثل تطبيق رسائل جوجل أهمية كبيرة في المستقبل، خاصةً مع انتشار تبني رسائل RCS، الجيل التالي من رسائل SMS و MMS التقليدية، ووجود التطبيق افتراضيًا في أجهزة أندرويد كمركز لإدارة كافة المراسلات مع المستخدمين الآخرين دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات خارجية.