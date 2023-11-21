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المملكة تبرز أهم ملامح مستقبل اقتصاد الفضاء خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23

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المملكة تبرز أهم ملامح مستقبل اقتصاد الفضاء خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، يفتتح جلسة "مستقبل اقتصاد الفضاء" على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23".

نظمت المملكة العربية السعودية كونها لاعباً قيادياً في تسخير الخدمات الفضائية والاستدامة في خدمة البشرية، جلسة بعنوان (مستقبل اقتصاد الفضاء) Future of the space economy على هامش أعمال (المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية) WRC23، بحضور قادة اقتصاد الفضاء الدوليين من القطاع العام والخاص.

وكشف معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خلال الجلسة عن الفرص الاستثمارية التي تجعل المملكة ممكناً لتقنيات الفضاء، إذ بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة خلال عام 2022 ما يزيد على 400 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً بنسبة قدرها 87% خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الدكتور التميمي أن العصر الفضائي الجديد لم يعد حكراً على عدد قليل من الدول والمنظمات، بل أصبح سوقاً ديناميكياً وشاملاً وسريع التطور، إذ تستثمر ما يقارب من 90 دولة في الفضاء وشهدت السنوات العشر الماضية دخول أكثر من 840 شركة ناشئة في القطاع بحجم استثمار يزيد على 40 مليار دولار، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى ما بين 700 مليار وتريليون دولار خلال السنوات المقبلة، مبيناً أن عام 2022 شهد أكثر عدد من إطلاقات الأقمار الصناعية نحو الفضاء تاريخياً، بمعدل 50 قمراً صناعياً يطلق إلى الفضاء أسبوعياً.

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وبيّن معاليه في الجلسة أن المملكة تسعى إلى تعزيز الاستدامة الفضائية ومضاعفة إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد العالمي من خلال تحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدراتها في مجال تصنيع الأقمار الصناعية ومنظوماتها والتوجه نحو امتلاك البنى التحتية وقدرات الإطلاق المؤهلة لاستكشاف الفضاء، مشيراً إلى أن المملكة تركز في بناء الكوادر الوطنية وتشجيع رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار من خلال بيئة تنظيمية ولوائح مبتكرة، كما تعوّل على برامجها التنموية كتحالف ريادة الأعمال الفضائية، وبرنامج رحلات الفضاء البشرية، وبرنامج تسريع الفضاء لتحقيق أهدافها.

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