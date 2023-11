المملكة تبرز أهم ملامح مستقبل اقتصاد الفضاء خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23

نظمت المملكة العربية السعودية كونها لاعباً قيادياً في تسخير الخدمات الفضائية والاستدامة في خدمة البشرية، جلسة بعنوان (مستقبل اقتصاد الفضاء) Future of the space economy على هامش أعمال (المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية) WRC23، بحضور قادة اقتصاد الفضاء الدوليين من القطاع العام والخاص.

وكشف معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خلال الجلسة عن الفرص الاستثمارية التي تجعل المملكة ممكناً لتقنيات الفضاء، إذ بلغ حجم سوق الفضاء في المملكة خلال عام 2022 ما يزيد على 400 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً بنسبة قدرها 87% خلال السنوات المقبلة.

نظمتها المملكة وبحضور قادة اقتصاد الفضاء الدوليين..

معالي @msTamimi يفتتح جلسة مستقبل اقتصاد الفضاء التي تبرز الدور القيادي للمملكة في تسخير الخدمات الفضائية والاستدامة في خدمة البشرية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر #WRC23

Organized by Saudi Arabia, with the presence of… pic.twitter.com/t8kFrvULq2

— هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) November 21, 2023