تُعدّ كتابة الأوراق البحثية من المهام التي تتطلب جهدًا كبيرًا، إذ يتعين على الباحث البدء بالبحث عن مصادر موثوقة تتضمن معلومات ودراسات لإضافتها إلى الأوراق البحثية، كما سيحتاج إلى تحليل البيانات بشكل دقيق، وصياغة محتوى الورقة البحثية بطريقة ملائمة وخالية من الأخطاء النحوية والإملائية، وهذا الأمر يتطلب الكثير من الوقت. ولكن من تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، طُوّرت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى مساعدة الباحثين في البحث عن المعلومات، وتحليل البيانات، والتحقق من الصياغة والأخطاء النحوية والإملائية.

وفيما يلي سنذكر بعضًا من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة الأوراق البحثية:

1- أداة Grammarly:

تُساعدك أداة Grammarly في تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية والتحقق من علامات الترقيم. كما يمكن لهذه الأداة التوصية بإجراء بعض التغييرات في صياغة الجُمل لتتناسب أكثر مع الموضوع الرئيسي، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الأداة مزية تساعدك في إضافة الاستشهادات (citation) بطريقة صحيحة، وهذا الأمر تحتاج إليه بكثرة عند كتابة الأوراق البحثية.

يمكنك استخدام الإصدار المجاني من أداة Grammarly، ولكنك ستحتاج إلى الترقية إلى خطة Premium للوصول إلى جميع المزايا التي توفرها هذه الأداة.

2- أداة ResearchRabbit:

تساعدك أداة ResearchRabbit في الوصول إلى المصادر التي تحتاج إليها لكتابة الأوراق البحثية، ويمكنها أيضًا التوصية بالأوراق البحثية ذات الصلة بموضوع بحثك، وتساعدك في الوصول إلى أحدث المواد المرتبطة ببحثك.

تمتاز أداة ResearchRabbit بأنها مجانية بالكامل، ولن تضطر إلى دفع أي مبلغ للوصول إلى الموارد التي تحتاج إليها لكتابة بحثك.

3- أداة Scholarcy:

تُعدّ Scholarcy من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك في كتابة الأوراق البحثية، فهي تلخص أي ورقة بحثية أو كتاب تحتاج إليه لكتابة بحثك، وتمنحك فقرة تتضمن جميع المعلومات المهمة مع روابط تدل على مصدر كل معلومة لتتمكن من التحقق منها مرة أخرى والحصول على معلومات إضافية إذا أردت ذلك.

وإذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى المعلومات المتوفرة في الجداول المضافة إلى الأوراق العلمية على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من أداة Scholarcy تضمينها.

يتوفر لهذه الأداة إضافة لمتصفح جوجل كروم (Google Chrome) ومتصفح مايكروسوفت إيدج (Microsoft Edge)، يمكنك استخدامها مجانًا، لكن عملها يقتصر على المستندات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وستحتاج إلى الاشتراك في الخطة المدفوعة إذا كنت ترغب في حفظ الملخصات في مكتبة خاصة بك في أداة Scholarcy، وسيمنحك الاشتراك أيضًا خيارات لمشاركة الأوراق الملخصات مع الآخرين، وإضافة التعليقات إليها وتصديرها إلى حاسوبك، بالإضافة إلى القدرة على استيراد الملفات من خدمات التخزين السحابي، مثل: Dropbox و(جوجل درايف) Google Drive.

4- أداة Scite:

تساعدك أداة Scite في الوصول إلى المصادر التي تحتاج إليها لكتابة بحثك مثل: أداة ResearchRabbit التي ذكرناها سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طرح الأسئلة المختلفة على أداة Scite والحصول على إجابات مع تضمين المصادر.

وعند البحث عن المواد التي تحتاج إليها لكتابة الأوراق البحثية، يمكنك تطبيق العديد من المرشحات لتسهيل الوصول إلى ما تريده، مثل: اسم المؤلف، أو عدد الاستشهادات المضافة، وغير ذلك.

يمكنك استخدام هذه الأداة مجانًا خلال المدة التجريبية، ثم ستحتاج إلى دفع مبلغ قدره 144 دولارًا سنويًا أو 20 دولارًا شهريًا للاستمرار في استخدامها.

5- أداة Trinka:

تساعد أداة Trinca في إصلاح الأخطاء اللغوية والنحوية، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المزايا الأخرى التي تحتاج إليها أثناء كتابة الأوراق البحثية، مثل: إعادة الصياغة وإضافة الاستشهادات، والتحقق من السرقة الأدبية، والمساعدة في العثور على مجلة مناسبة للنشر فيها. وتتوفر من هذه الأداة إضافة مجانية لمتصفح جوجل كروم، وإيدج وفايرفوكس.